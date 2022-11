Humberto Zurita y Stephanie Salas ya presumen su amor en redes

Los actores mexicanos Humberto Zurita y Stephanie Salas han ido paso a paso con su romance. Recordemos que primero fue destapado por la primera actriz Sylvia Pasquel, mamá de Stephanie, después, cuando cuestionaron al actor, él prefirió el silencio, pero luego lo admitió públicamente, y ahora ya hasta ambos lo presumen a través de redes sociales.

Zurita, de 68 años, y Salas, de 52, sorprendieron a sus fans cuando las versiones de una posible relación amorosa entre ellos comenzó a circular, luego de que Sylvia Pasquel prácticamente destapara la relación y confesara que le encantaría como yerno, pues era un tipazo y su hija se lo merecía.

El hecho de que fueran captados viajando juntos reveló que la relación entre ellos en definitiva era muy cercana, pero no fue hasta que el actor reveló ante la prensa que, en efecto, mantenía una relación sentimental con la nieta de Silvia Pinal, que se disiparon las dudas.

Stephanie Salas y Christian Bach eran buenas amigas

Además de que Humberto Zurita ya habló abiertamente de su romance con Stephanie Salas, también contó que aunque la conoce desde hace años, jamás pasó por su mente tener un romance con ella por la diferencia de edad que hay entre ambos.

"Trabajó con nosotros desde muy chiquita, por eso nunca volteé a verla como mujer, porque yo le llevo años", confesó.

Zurita también confesó que entre su esposa Christian Bach, quien murió en 2019, y Stephanie Salas, había una gran amistad que él desconocía.

A pesar de los 16 años de diferencia que hay entre los, el protagonista de "La reina del sur" señaló que la inteligencia de Stephanie lo atrajo, lo enamoró.

"Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, tiene una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes, me encantan", mencionó.

Comparten su amor en redes

Aunque la pareja ha sido cautelosa en redes sociales y aún no presumen foto juntos, Humberto Zurita y Stephanie Salas han intercambiado muestras de amor en Instagram. La primera hace unas semanas, cuando se cumplieron 30 años del disco de Salas, "Ave Máría", y Humberto la felicitó usando un emoticón de corazón, mensaje que ella contestó con un "gracias mi amor" y un emoticón de corazón ardiendo.

Este jueves ambos publicaron en sus estados de Instagram una foto en la que aparecen dos cocteles: "You and Me", se lee sobre la foto en la que también se puede ver un emoticón de beso.

Humberto Zurita tiene dos hijos, Sebastián y Emiliano, producto de su matrimonio con Christian Bach, mientras que Stephanie Salas tiene a su hija Michelle, fruto de su relación con el cantante Luis Miguel.

MS