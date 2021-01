"Hoy" y "Venga la alegría" hacen cambios en su producción

Los programas matutinos de la televisión abierta "Hoy" y "Venga la alegría" realizaron cambios en su producción que los remitieron a sus raíces para comenzar el 2021.

Para la emisión de Azteca se realizó un cambio de escenografía que incluyó espacios más grandes, nuevos colores en tonos violeta y azul neón así como la instalación de pantallas led enormes donde aparecerán sus entrevistados y dinámicas mientras los conductores como Laura G, Flor Rubio y Sergio Sepulveda están al frente. El cambio celebra además el aniversario número 15 del programa al aire.

Luego de presentar el foro se enlazaron con Fernando del Solar, quien fue uno de los primeros conductores cuando comenzó el 2 de enero del 2006.

"Se ve todo espectacular, muy grande, nosotros empezamos con un huevito. En ese momento teníamos la cocina pegada a espectáculos, pegado a ejercicio, pegado a baile, o sea, era todo pegado, o sea ‘ve al otro lado del foro y era a un pasito’, esas pantallas de led que ustedes tienen, olvídate, costaban una fortuna", dijo Del Solar acerca de la nueva imagen.

Mientras que en el caso de Televisa, la llegada de un nuevo conductor para refrescar, aunque fue muy esperada desde el inicio de la emisión, no sorprendió mucho a sus compañeros como Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Galilea Montijo, quienes al abrir la caja de dónde salió Arath de la Torre aplaudieron y recibieron con confianza al también actor, quien ya había sido conductor de programa desde su etapa inicial.

"¿Ya qué te preguntamos? Si ya le sabemos todo a este hombre", expresó Galilea Montijo cuando se sentaron en la nueva sala para darle la bienvenida a de la Torre.

"Quiero agradecer profundamente a dos personas muy importantes, la primera sin duda es Magda Rodríguez que me estuvo invitando continuamente a Hoy, apoyo todos los proyectos que hacía y siempre que me veía me decía cosas hermosas, ella impulsó muchísimo el que yo estuviera aquí y se lo agradezco mucho a donde quiera que esté y a Alejandro Benítez y Andrea Rodríguez, el público... es un programa querido, han hecho cosas maravillosas", dijo Arath en honor a la productora Magda Rodríguez quien estuvo al frente del programa hasta el 1 de noviembre cuando falleció por una complicación de salud.

La nueva etapa de "Hoy" también incluyó renovación de escenografía en varias partes del foro y el tema "La vida es hoy" como canción de inicio interpretada por Horacio Palencia y Andrea Escalona.

Se sabe que estos cambios fueron aprobados por Magda Rodríguez antes de su muerte y hoy orquestados por su hermana Andrea Rodríguez, quien quedó al frente del matutino que se ha emitido desde 1998.

Como parte de las nuevas adaptaciones a causa de la pandemia, el programa ahora también incluye recursos como códigos QR con los que el público podrá participar en dinámicas y ganar premios.

jb