El matutino de “Hoy” desde hace algunas semanas ha transmitido el concurso de baile “Las estrellas bailan en Hoy”, en el cual una de las parejas es la conformada por la atleta Macky González y el ex luchador Tinieblas Jr., una pareja que siempre ha estado en el ojo del huracán por su bajo desempeño en la pista; sin embargo, hoy protagonizaron una nueva polémica que nada tiene que ver con su calidad como bailarines.

"Quiero pedirle una disculpa a mi querida Macky”

Durante su participación el ex luchador le dio una nalgada a Macky, lo cual desató la furia de la guapa modelo, quien ya no terminó la coreografía y amenazó con salirse de la competencia.

La ex concursante del reality “Guerreros 2020” invitó a las mujeres a que alcen la voz si son tocadas sin su consentimiento como ocurrió durante la trasmisión de hoy.

Por su parte, los jueces criticaron la acción de Tinieblas Jr., pero también la “falta de profesionalismo” de Macky, a quien le señalaron que no importa lo que ocurra en el escenario, “debe siempre de terminar la coreografía y luego detrás de cámara aclara la situación”. La reacción de los jueces no fue bienvenida por Macky, quien visiblemente molesta se retiró del set. Por su parte, el ex luchador justificó la acción argumentando que fue la euforia la que le “ganó”.

La presentación de #MackyJr no fue lo que todos esperábamos.

Las calificaciones de los jueces lo demuestran:

Andrea 5, Latin 4, Lola 0

Total: 9 puntos #HoySalvoA #LasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/INQO5nzUiE — Programa Hoy (@programa_hoy) May 14, 2021

@tinieblasjrfull le dio una nalgada a @macky_mx durante su participación en el programa Hoy.



Una lástima de luchador y de persona. ��



"La nalgada no era parte de la coreografía", dice Macky. pic.twitter.com/yFWsjcNPS1 — Miguel Ángel Ensástigue (@miguelaev) May 14, 2021

Al final de la transmisión Tinieblas Jr. ofreció una justificación: "Quiero pedirle una disculpa a mi querida Macky, una disculpa al jurado; yo soy un personaje para la familia, para los niños. La adrenalina nos hace hacer cosas que no".

A lo que Macky respondió que la "disculpa está aceptada, pero que este tipo de cosas no pueden suceder", y pidió salir de la competencia por que las diferencias entre ellos ya son irreconciliables.

Por su parte el también ex luchador Latin Lover, uno de los jueces del concurso de baile en “Hoy”, insistió en justificar la acción de Tinieblas Jr. y señaló que él lo conoce desde hace más de 30 años y que es un ser muy noble, que "quizá cometió un error, pero no fue con mala intención".

AC