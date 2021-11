En el nombre de Gucci

Si anteriormente existía alguna duda del poder y la trascendencia de la moda, hoy es imposible negar el alcance y la influencia que la moda ejerce en el ámbito económico, cultural, ambiental, social y político. Existen múltiples ejemplos de personajes y entidades relacionadas a la moda cuyo impacto ha generado verdaderas “revoluciones” que no sólo se mantienen vivas, sino que toman nuevos significados. Es el caso de Gucci, un apellido que a lo largo de un siglo no sólo ha definido a la moda y al lujo Made in Italy, sino que ha creado un estilo de vida que no ha hecho más que consolidar a Gucci como un mito.

En el 2021 Gucci celebra 100 años de su fundación ante un mundo colapsado y una realidad que se asemeja más a la de una película de ciencia ficción, sin embargo, la fuerza y el esplendor de Gucci parece tener mayor potencia que nunca.

Considerada la firma de moda y lujo más valiosa de Italia, la firma perteneciente al grupo francés Kering (entre su cartera de marcas se incluyen Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen y Balenciaga) representa el 60% de los ingresos y el 80% de las ganancias de este conglomerado de lujo propiedad de François-Henri Pinault.

El éxito de Gucci no tiene precedentes y su responsable es en gran medida su actual Director Creativo, Alessandro Michele. Desde la llegada de Michele al frente de Gucci en el año 2015, las ganancias de la compañía se han triplicado y Gucci se ha posicionado como un verdadero fenómeno. Hace un par de semanas el desfile titulado Gucci Love Parade se realizó en el legendario Hollywood Boulevard de los Ángeles, un show que reveló la más reciente colección Primavera -Verano 2022 de Gucci y que sirvió como pretexto para festejar el centenario de la firma italiana.

Un evento que paralizó a la meca del cine y en el que una lluvia de estrellas se dieron cita para ser parte de una de las noches más emblemáticas que se hayan visto en Hollywood. Salma Hayek, Gwyneth Paltrow (usando una nueva versión del icónico traje de terciopelo rojo creación de Tom Ford para Gucci y que la misma Paltrow portó en los premios MTV de 1996), Diane Keaton, Miley Cyrus, Billie Eilish, Anjelica Huston y Jared Leto y Macaulay Culkin (ambos desfilaron a lo largo del paseo de las estrellas), fueron algunos de los presentes en una velada que rindió homenaje a la fantasía y al glamur propios de la industria del cine y la moda.

Entre las modelos que caminaron en el desfile destacan varias mexicanas como la tapatía Karime Bribiesca (quien además protagonizará la campaña de Gucci), Cici Tamez y Jennifer Garza. Un espectáculo en toda la extensión de la palabra y que además sirvió de antesala para el lanzamiento de la tan anticipada película “House of Gucci” que es protagonizada por Lady Gaga y cuyo estreno mundial será este próximo 25 de noviembre. Una película que retrata uno de los momentos más obscuros de la familia Gucci, el asesinato de Maurizio Gucci en 1995 y cuya autora intelectual fue su ex mujer Patrizia Reggiani quien es interpretada por Gaga.

Una historia de amor y odio en donde se muestra el lado más trágico y perverso detrás de la riqueza, el poder, la ambición y el legado de una familia cuyo apellido se ha convertido en un mito que trasciende el tiempo: Gucci.

Hoy el nombre Gucci posiblemente se encuentre en el punto más alto de su historia, un nuevo capítulo comienza a escribirse para la casa italiana en espera de más éxitos. El futuro siempre es incierto y va acompañado de una dosis de esperanza ¿Qué sigue para Gucci? El tiempo lo dirá.

