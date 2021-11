House of Gucci: Airbnb pone en renta la mansión de Aldo Gucci en la película

La Villa Balbiano, ubicada a orillas del lago Como, donde fueran grabadas hace unos meses algunas de las mejores escenas de House of Gucci, la película protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, esta disponible en Airbnb para todos los amantes de la moda, el arte y esta nueva película.

Uno de los salones de Villa Balbiano. AIRBNB

Ubicada en Italia, en el antiguo pueblo de Ossuccio se encuentra la famosa Villa Balbiano, una mansión de finales del siglo XVl que perteneció al cardenal Tolomeo Gallio, quien mando construir cada una de las seis lujosas suites que más tarde serían decoradas con obras de arte y antigüedades por el famoso interiorista de lujo, Jacques García, junto a todos los jardines que las rodean.

Todos los que quieran pasar una noche al más puro estilo de un auténtico Gucci, rodeado de hermosos jardines y ostentosos muebles antiguos, deberán estar muy pendientes desde el 6 de diciembre, para lograr ser uno de los primeros en asegurar su estadía el próximo 30 de marzo de 2022. Por un precio de 1,000 euros, algo asi como 24,000$ pesos.

Villa Balbiano. AIRBNB

Como se muestra en la esperada película donde Lady Gaga interpreta a Patricia Reggiani, en el interior de la Villa Balbiano se encuentran enormes cuadros, muebles y antigüedades, procedentes de: Sotheby's y Christie's.

La Villa Balbiano, hogar de Aldo Gucci en la película de Ridley Scott, cuenta con una larga historia, en la que el prestigio ha sido un compañero constante. Su estructura original fue renovada un siglo despues de su construcción por el cardenal Durini. Desde entonces, la propiedad ha gozado de reconomiento como símbolo de la opulencia y el buen gusto, convirtiendose en el escenario de algunas bodas de ensueño como la que tuvo la cantante y heredera del imperio automotriz Lamborghini, Elettra Lamborghini, quien se casó en este lugar con su novio Nick van de Wall en septiembre del año pasado.

La película, basada en un libro de Sara Gay Forden publicado en 2001, con el nombre The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, narra la historia del crimen cometido por Patricia Reggiani contra su ex esposo, el heredero de la firma italiana Gucci, Mauricio Gucci; con Lady Gaga y Adam Driver como protagonistas en un elenco integrado por Salma Hayek, Al Pacino, Jaed Leto y Jeremy Irons.

