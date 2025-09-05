Aries

Un amor de tierras lejanas podría acercarse con intenciones poco claras. Mantén los ojos abiertos y no te dejes envolver. También alguien del pasado puede intentar volver, pero depende de ti decidir si realmente merece un lugar en tu presente.

Tauro

Podrías recibir noticias de alguien que en su momento fue importante para ti. Sin embargo, no te aferres al pasado: lo que quedó atrás ya no debe condicionarte. El amor se abrirá paso en nuevas formas si te permites avanzar.

Géminis

Deja atrás resentimientos hacia quien te lastimó. La vida se encarga de equilibrar las cuentas y tu corazón merece paz. Si no controlas tus reacciones, podrías herir a personas valiosas que de verdad se preocupan por ti.

Cáncer

Los romances pasajeros pueden traer más complicaciones que alegría. Si tienes pareja, la relación vivirá un renacer: se disiparán tensiones y la intimidad se fortalecerá como nunca.

Leo

En el amor, evita imponer tu manera de pensar o querer transformar al otro a tu medida. Cada persona tiene su esencia, y respetarla es la clave para que las relaciones crezcan sin conflictos.

Virgo

El amor también se cultiva en el hogar. No descuides a tu familia ni a tu pareja, porque son quienes te sostienen emocionalmente. Dedica tiempo de calidad a compartir y fortalecer lazos.

Libra

Podrías vivir momentos especiales con amistades o incluso conocer en persona a alguien con quien ya tenías conexión virtual. Si tienes pareja, los cambios en la rutina no deben apagar la chispa; con comunicación todo se mantiene vivo.

Escorpión

En el amor, no finjas estar bien si en realidad te sientes vulnerable. La autenticidad es la base para que la relación con tu pareja o con alguien que llegue a tu vida sea verdadera y profunda.

Sagitario

Es tiempo de cerrar capítulos sentimentales que ya no te aportan nada. Al dejar atrás lo que no funciona, abrirás espacio para un amor más sano y renovador.

Capricornio

Tu corazón necesita equilibrio: no te dejes llevar por excesos ni ilusiones pasajeras. Busca relaciones que sumen estabilidad y cuiden tu bienestar emocional.

Acuario

Evita dejarte llevar por aventuras sin fundamento, porque podrían dejarte recuerdos amargos. Lo mejor para ti ahora es cultivar un amor auténtico, no pasajero.

Piscis

Tu orgullo suele ser un muro en tus relaciones. Te cuesta perdonar y dar el primer paso, pero si lo derribas, el amor fluirá con más armonía y ternura.

Con información de Nana Calistar.

EE