Como cada día, la astróloga Mhoni Vidente comparte sus mensajes zodiacales junto con los números de la suerte que acompañarán a cada signo. Estas son las revelaciones de este viernes 5 de septiembre de 2025:

Aries

El panorama no parece sencillo, pues en tu camino surgen obstáculos que pueden complicar tus planes. Recuerda que “después de la tormenta siempre llega la calma”. Es posible que padezcas molestias digestivas, aunque nada de gravedad.

Números afortunados: 12, 28, 44.

Tauro

El tema del amor sigue inquietándote, ya que llevas tiempo buscando a alguien que encaje en tu vida. La noticia es que esa persona ya está presente, solo necesitas mirar con más atención.

Números afortunados: 15, 48, 32.

Géminis

Buscas la fortuna en todas partes sin darte cuenta de que ya cuentas con lo necesario para destacar. Deja de depender de la aprobación de otros y confía en ti mismo; con seguridad, la suerte te acompañará.

Números afortunados: 16, 66, 58.

Cáncer

En el terreno sentimental, se aconseja no jugar con las emociones de esa persona que ha decidido apostar por ti. La sinceridad evitará heridas.

Números afortunados: 05, 29, 33.

Leo

La energía se siente densa en tu entorno, sin una razón evidente. Es momento de dejar de fantasear y empezar a actuar para atraer mejores oportunidades.

Números afortunados: 01, 28, 34.

Virgo

Las exigencias recientes te han causado inquietud, pero este es el momento de mostrar tu verdadera capacidad. Da lo mejor de ti y deja las preocupaciones atrás.

Números afortunados: 15, 29, 43.

Libra

Una figura del pasado se presentará para reclamar tu atención. Serás tú quien decida cuánto impacto tendrá en tu presente.

Números afortunados: 02, 49, 32.

Escorpio

Tu energía positiva será clave para desarmar a quien intente generar conflictos contigo hoy. La balanza está a tu favor.

Números afortunados: 03, 49, 23.

Sagitario

La noche puede traerte una grata sorpresa laboral, quizá un ascenso. Mantén la humildad para que este logro no te desequilibre emocionalmente.

Números afortunados: 05, 18, 21.

Capricornio

Persistes en idealizar a una persona del pasado con la que ya no tienes futuro. El consejo es claro: retoma tu plan original, porque ese camino es el que mejor te conviene.

Números afortunados: 13, 06, 47.

Acuario

Aunque tu corazón está herido, tus deseos de seguir adelante son más fuertes. Escucha tu propia voz interior en lugar de dejarte guiar por consejos externos.

Números afortunados: 07, 29, 34.

Piscis

Las cartas del tarot anuncian que este día será especial, ya que una nueva persona entrará en tu vida y jugará un papel crucial en tu destino.

Números afortunados: 08, 92, 104.

Con información de Mhoni Vidente

BB