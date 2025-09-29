Nana Calistar: Horóscopos para HOY 29 de septiembre de 2025

Un cambio de casa o de entorno se acerca con fuerza a tu vida. No te sorprendas si pronto te ves preparando maletas. También aparece la posibilidad de dar un paso más formal con alguien con quien ya compartes encuentros, sean emocionales o físicos, aunque conviene recordar que no todo lo que brilla es oro. Deja de aferrarte al pasado y pon tu atención en el presente, porque lo que tienes frente a ti vale más de lo que perdiste. Estás a punto de alcanzar metas que quedaron pendientes, pero solo será posible si decides actuar y no conformarte con la comodidad. El cierre de mes trae novedades en el amor y también movimientos en lo laboral. Pueden surgir tensiones en el trabajo, pero con inteligencia nada podrá derribarte. Evita aparentar lo que no eres, ya que en ese intento podrías enfrentarte a decepciones dolorosas. Estos días comprenderás todo el tiempo que desperdiciaste pidiendo afecto donde no lo había. Prepárate para un viaje que te vendrá muy bien, aunque cuida tu economía, porque de lo contrario podrías terminar ajustando hasta las últimas monedas. Es momento de dejar la pereza a un lado: las oportunidades están llegando y si no las tomas, alguien más lo hará. Cada proyecto que sueñas puede hacerse realidad, pero requiere esfuerzo, porque nada llega por sí solo. Aprende a distinguir quién realmente aporta a tu vida y quién solo ocupa espacio. No permitas que nadie manipule tu paz, porque si caes en esos juegos, terminarás cargando problemas que no te corresponden. Si no proteges tu entorno ni lo que tienes entre manos, podrías perder desde bienes materiales hasta relaciones valiosas. Es tiempo de definir lo que realmente quieres y ordenar tus prioridades. Este cierre de mes te traerá respuestas esperadas y posibles cambios en tu relación si tienes pareja. No siempre se trata de decir que sí. Evita desgastarte con quienes solo te buscan cuando necesitan algo y después se olvidan de ti. Presta atención en dónde dejas tu dinero y tus pertenencias, ya que podrían presentarse pérdidas. Es hora de soltar lo que te pesa y no te deja avanzar. Dirige tu energía hacia nuevas metas que te permitan crecer. Recuerda cuánto te ha costado llegar hasta aquí y no te subestimes: vales mucho, y quien te quiera deberá demostrarlo. No te justifiques por tus errores ni permitas que otros alteren tu paz con sus problemas. Mantente alerta con lo que deseas, ya que podrías atraer situaciones que en lugar de ayudarte, terminen por lastimarte. Entiende que no todos merecen tu tiempo y tu energía. No dejes que te manipulen ni que te exijan lo que no ofrecen. Se acercan cambios laborales muy positivos que abrirán caminos que antes parecían bloqueados. Los próximos días traen cambios favorables en varios aspectos de tu vida, incluso en lo sentimental, donde tu corazón experimentará una sacudida positiva. No reprimas lo que sientes ni lo que deseas, porque sabes perfectamente lo que mereces y es hora de creértelo. Con información de Nana Calistar. EE