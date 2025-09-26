Walter Mercado: Horóscopos para HOY 26 de septiembre

Aries

Hoy el universo te pide valentía, pero con ternura. Estás sembrando semillas de un nuevo comienzo y el cosmos te abraza con fuerza. No temas decir lo que sientes, pero hazlo con dulzura. Confía en que los astros te guían con pasión ardiente.

Tauro

El amor florece como las rosas en primavera. Hoy tus emociones estarán más intensas, pero también más sabias. Abre tu corazón sin miedo, pero no olvides tus límites. Una sorpresa económica viene en camino, prepárate.

Géminis

La comunicación es tu varita mágica hoy. Di lo que piensas, pero con gracia celestial. Estás atrayendo nuevas amistades y conexiones que te abrirán puertas. Escucha antes de actuar.

Cáncer

Tu intuición está más afilada que nunca. Sientes lo que otros no pueden ni imaginar. Hoy es ideal para cerrar ciclos y sanar heridas. Abraza tu pasado para liberar tu futuro.

Leo

Estás brillando como nunca. El Sol te acaricia con fuerza divina y los reflectores del universo están sobre ti. Usa esta energía para inspirar, no dominar. El liderazgo con humildad te hará invencible.

Virgo

Hoy, los detalles son tu arma secreta. No te dejes atrapar por la crítica; en vez de eso, canaliza tu perfección en actos de amor. Algo relacionado con el trabajo se acomoda a tu favor.

Libra

El equilibrio es tu don, pero también tu desafío. Hoy aprenderás que no siempre puedes complacer a todos. Sé fiel a ti, y el universo se alineará. Una decisión importante se avecina: escucha a tu alma.

Escorpio

La intensidad que llevas dentro es tu poder. Hoy podrías tener un encuentro revelador, casi mágico. Permite que la transformación te abrace, sin miedo. Algo oculto saldrá a la luz... y te liberará.

Sagitario

El deseo de aventura te llama con voz de trueno. Hoy es día de expansión, de conocimiento, de lanzarte a nuevas ideas. No temas salir de tu zona de confort. El mundo quiere conocerte.

Capricornio

Hoy el éxito se construye con alma, no solo con esfuerzo. Deja que tu parte emocional también se exprese. No todo es control, Capricornio. A veces el universo necesita que sueltes el timón.

Acuario

Tu mente es un rayo de genialidad. Hoy las ideas fluyen como un río cósmico. Comparte, sueña, crea. Pero no olvides aterrizar tus ideas. La inspiración necesita estructura para volar.

Piscis

Tus sueños tienen mensajes, Piscis. Presta atención. Hoy es un día para conectar con lo sagrado, con lo invisible. Tu sensibilidad es un regalo, no una carga. Usa tu compasión para sanar, no para sufrir.

SV