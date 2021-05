Hora H tendrá dos nuevos episodios de "In Treatment", de Uzo Aduba

Decidir qué ver en la televisión y plataformas de streming puede convertirse en un gran reto ante la alta oferta de producciones y si no sabes por qué decidirte por una serie en especial, el nuevo segmento de programación Hora H de WarnerMedia Latin America, ter permitirá conocer los primeros episodios de un proyecto para que conozcas el eje vertical de sus protagonistas.

WarnerMedia informó que transmitirá los primeros dos capítulos de la cuarta temporada de “In Treatment”, serie que comenzó a transmitirse en 2008 y que obtuvo dos premios Emmy y un Golden Globe.

La ganadora del Emmy, Uzo Aduba (Mrs. America, Orange is the New Black) protagoniza esta temporada interpretando a la doctora “Brooke Taylor”. El debut de la nueva entrega de “In Treatment” en HBO está programado para el domingo 23 de mayo, y dos días después, el martes 25 de mayo, Hora H compartirá los dos episodios estreno en Warner Channel, TNT, SPACE, TNT Series y Cinemax.

La trama de esta temporada está reimaginada en la actualidad en Los Ángeles y presenta un trío diverso de pacientes en sesiones con “Brooke”, buscando transitar por una variedad de preocupaciones modernas. Cuestiones como la pandemia global y los recientes grandes cambios sociales y culturales son el telón de fondo del trabajo de “Brooke”, mientras ella misma lidia con complicaciones en su propia vida personal.

“In Treatment” cuenta también con las actuaciones de Anthony Ramos (“In the Heights”) como “Eladio”, quien trabaja en el tratamiento domiciliario del hijo adulto de una familia adinerada; Liza Colón-Zayas (“David Makes Man”) como “Rita”, amiga y confidente de larga data, quien la apoya mientras ella enfrenta sus propios demonios después de una pérdida importante; John Benjamin Hickey (“Jessica Jones”) como “Colin”, un millonario encantador y que pasó de pasar su tiempo en la playa a convertirse en un criminal de cuello blanco y reflexiona sobre todas las maneras en las que su vida cambió después de su reciente salida de la cárcel.

Por su parte, Quintessa Swindell (“Euphoria”) como “Laila”, es una paciente adolescente y desconfiada de “Brooke”, que intenta construir su propia identidad independientemente de las expectativas de su familia sometedora; y Joel Kinnaman (“For All Mankind”) como “Adam”, exnovio de “Brooke” que reapareció y complicó aún más su vida.

¿Cómo funciona Hora H?

Hora H brinda a la audiencia la posibilidad de ver los episodios estreno de las series más importantes de HBO. Durante la primera semana posterior a su debut, los primeros dos capítulos de este contenido exclusivo son exhibidos en Warner Channel, TNT, SPACE, TNT Series y Cinemax en un formato sin cortes comerciales y disponible tanto en idioma original (subtitulado) como con doblaje al español. Luego, el resto de los episodios de estas historias continúa en HBO GO y en sus emisiones regulares en HBO.

¿Dónde ver “In Treatment” en Hora H?

-Martes 25 de mayo

*21: 00 horas por Space (México)

*21:40 horas por Space (Brasil)

*22:00 horas por Space (Argentina, Colombia, Chile)

-Miércoles 26 de mayo

*23: 00 horas por Warner Channel (Latam)

*23:45 horas por Warner Channel (Brasil)

-Jueves 27 de mayo

*21:30 horas por TNT Series (Brasil)

*00:00 horas por Cinemax (Brasil)

*00:00 horas por Cinemax (Latam)

-Viernes 28 de mayo

*22:00 horas por TNT (Latam)

*23:30 por TNT (Brasil)

-Sábado 29 de mayo

*23:00 horas por TNT Series (Latam)

AC