Homenajearán a Roger Corman en Festival Mórbido

Roger Corman, creador de más de 400 títulos, entre ellos “Death race”, desea volver a filmar en México y aprovechará su homenaje en el festival Mórbido para visitar posibles locaciones. El productor recibirá el próximo día 26 la condecoración “Doctor Horroris Causa”, por parte del certamen especializado en fantasía y terror.

Corman usó en 2009 locaciones de Puerto Vallarta para rodar “Dinoshark”, filme que narraba la historia de un monstruo que azotaba la playa mexicana.

“Ya le propuse hacer algo con alebrijes”, comenta Pablo Guisa, director de Mórbido. “Ya que a él le gustan los monstruos gigantes, le dije: ‘mira, estos tienen muchos colores y pueden sostener una película’, aquí va a hacer scouting (búsqueda de lugares) para algo, quiere filmar”, abunda.

Corman, de 92 años, es considerado el padre del cine independiente en el orbe. Tiene como máxima explotar todo lo que no sirva y ayude a crear un ambiente visual espectacular. Es además quien le dio oportunidad en la pantalla a intérpretes como el actor Jack Nicholson (”El resplandor”) o el realizador James Cameron (”Titanic”). “Este año vamos a comenzar con el Doctorado Horroris Causa, que no es forzoso que demos en cada edición, pero él lo merece”, indica Guisa. “Tiene 92 años, lo traemos a una ciudad de dos mil 300 metros sobre el nivel del mar, viene ahora de Japón donde está haciendo ‘Piraña’ y luego va a Nueva York, les he recomendado lo metan a un ataúd con refrigerador para que no le pase nada”, bromea.

Para asustarse. Mórbido, que este año cumple 10 años de vida, se realizará del 26 de octubre al 5 de noviembre con una programación que supera las 150 producciones entre largo y cortometrajes.

Junto con Corman también pisará tierras del festival el realizador español Paco Plaza (”Rec”) y la actriz neoyorquina Barbara Crampton (”The bold and the beautiful”) quien también recibirá homenaje.

Cabe señalar que en la clausura del festival de cine de horror será exhibida “Vuelven”, de Issa López, recientemente galardonada en el Fantastic Fest, una de las principales ventanas del género en el orbe.