Hollywood Undead: La banda estadounidense estrena el videoclip “City of the dead” inspirado en “Beetlejuice”

La banda Hollywood Undead ha regresado con una peculiar invitación para sus fans y vivan “another glorious day in the City of the dead”, como dice la canción del mismo nombre, “City of the dead”, que ya está disponible en las plataformas digitales incluido su video oficial en YouTube, el cual fue dirigido por Brian Cox y muestra a los cinco integrantes de la agrupación en un mundo inspirado en “Beetlejuice”, donde los muertos viven por segunda vez.

Además del video de esta canción, que en cuestión de días ha superado los dos millones de streams, el pasado 8 de julio Hollywood Undead estrenó su nuevo sencillo “Trap God”, el cual lleva a los fans en un viaje hacia los inicios del grupo y así marcar la cuenta regresiva para el lanzamiento oficial de su nueva producción de estudio “Hotel Kalifornia”, el próximo 12 de agosto.

“’Trap God’ incluye un recuento de los primeros días de la banda, antes de firmar con un sello discográfico, cuando teníamos problemas financieros y. para llegar a fin de mes, vendíamos desde un sucio garage en el norte de Hollywood”, cuenta Johnny 3 Tears, integrante del grupo.

“City of the dead” y “Trap God” son los sencillos más recientes del álbum “Hotel Kalifornia”, impulsado por el sello BMG, siendo este disco el octavo creado en el estudio, donde también se grabaron los singles anteriores, “Wild In These Streets” y “CHAOS”.

MF