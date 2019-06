Historias de asesinos seriales

Sergio Sepúlveda se estrena como autor con “Monstruos de la vida real: los 15 asesinos seriales más difíciles de creer” (publicado por Planeta), un libro en el que explora las obscuras historias de personajes reales que sorprendieron al mundo con sus crímenes.

Vía telefónica, el locutor y conductor nos compartió el origen de su gusto por este tipo de historias: “Al final siempre he tenido el gusto por el género, aunque no es ficción, está relacionado con lo policíaco y lo criminal. Creo que viene de dos fuentes, dos etapas distintas de mi vida”.

Su situación laboral actual es donde le ha dado rienda suelta a ese interés: “Por un lado mi trabajo en TV Azteca, en el programa ‘Venga la Alegría’ con la sección ‘La enciclopedia del crimen’: me ha gustado esta forma de contar historias asombrosas, siempre tratando de dar una conclusión y dar consciencia de no generar más violencia. Cualquier cosa que podamos decir o hacer puede afectar la personalidad o ser la gota que derrame el vaso de alguien trastornado”.

Además de esta faceta profesional, el gusto por la lectura fue otra influencia. “Por otro lado, desde muy pequeño me encontré con la lectura, gracias a mi abuelo tapicero, con muy poca formación escolar, pero que leyó toda su vida. En su habitación, cuando tenía 6 o 7 años, siempre encontraba dulces en su buró y libros: ‘El viejo y el mar’, ‘Los tres mosqueteros’, hasta Kafka, que leí ‘La metamorfosis’ y no entendí nada a esa edad. También me encontré con libros como de ‘El Negro’ Durazo o colecciones de asesinos seriales. Los leí como un niño que leía ficción”.

De villano a héroe

Entre los personajes que presenta Sergio está Gregorio Cárdenas, el célebre estrangulador de Tacuba: “Increíblemente en nuestro país le hicimos un homenaje. Si bien es una persona que se rehabilitó, creo que sí fue un exceso que las autoridades de ese tiempo lo hayan llevado al Congreso de la Unión como un ejemplo. Cuando empiezo a hablar de él cito a André Breton, fundador del surrealismo que visitó México en 1938: ‘México es el país más surrealista del mundo’. En ese contexto, el ‘Goyo’ Cárdenas sí se rehabilitó, pero de pronto los mexicanos hicimos de alguien que cometió muchos errores en un superhéroe”.

Otros asesinos que expone son Jack “el destripador”, Ted Bundy y Dennis Nilsen. Las historias de ellos han tenido presencia en el cine y la televisión, pero el mexicano no. Para Sergio, la explicación es la documentación: “Creo que en México lo que sucede es que no está tan documentado en general como otros asesinos de otros países, por eso no se ha dado ese foco hacia el cine o hacia una serie. Aunque sí cumple con todos los requisitos y perfiles para contar su historia: el modus operandi, la elección de las víctimas, el escape, la mentira, la reinserción social y la vida en la cárcel. Tiene estas pinceladas que lo resaltan: estuvo preso en el Palacio de Lecumberri, lo hace mayor, con todo el halo de dramatismo que tuvo esa cárcel”.

Tras las pistas del mal

Sumergirse en el lado obscuro de la humanidad, al investigar a los asesinos seriales, sorprendió a Sergio en varias cosas: “A nivel general me llamó la atención que varios de ellos no se escondían. Entre la lectura o el deseo de fama, las ganas de vengarse de su propia circunstancia los hacían cometer demasiados errores. Hacían un trabajo demasiado sucio. Me sorprendió también la lentitud en general de las autoridades, en muchos casos de Estados Unidos: la gran mayoría tenía pistas para que los encontraran por su propio desorden”.

