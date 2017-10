Hijo de Karla Luna dedica emotivo mensaje a su madre

Rubén Luna, el hijo mayor de la comediante Karla Luna, quien falleció hace unos días tras librar una batalla contra el cáncer, compartió en Instagram un emotivo mensaje dedicado a su madre.

Rubén externa el dolor de la perdida, pero sobre todo reconoce la valentía con la que su mamá luchó siempre a pesar de la adversidad.

"Me queda claro que siempre diste todo por nosotros y que a lo malo siempre le veías algo bueno que nadie mas veía, por tu manera optimista de ver la vida, por más mala que fuera la situación nunca te acobardaste ni cediste. El doctor dijo que era una manchita, me intento convencer, resulta que esa manchita era cáncer y ya no había mucho qué hacer", inicia el mensaje que acompaña con una fotografía de ambos.

En una segunda instantánea, en la que aparece Karla Luna junto a sus cuatro hijos, Rubén agradece a Dios por haberle prestado a uno de sus ángeles en vida y el cuál ahora lo cuida desde el cielo.

"Doy gracias a dios por compartirme a uno de sus más bellos ángeles en vida que ahora nos cuidará desde el cielo. Descansa en paz Madre", finalizó.