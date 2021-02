Hija de Ricardo Crespo alza la voz en redes tras la denuncia a su padre por abuso sexual

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Ricardo Crespo ha compartido algunas historias sobre la situación que vive luego de que a través de su madre denunciara a su padre por abuso sexual.

"Gracias por todo el apoyo y mensajes sobre el tema de mi papá, pido prudencia y respeto porque es un tema delicado. Me costó mucho hablar y todavía estoy en proceso de recuperarme emocionalmente", escribió, junto a los hashtags #notequedescallada #Noestassola y #Nomoresexualabussing.

En las siguientes historias, que tiene guardadas en un apartado de su perfil, la joven ha compartido fotografías de manifestaciones en contra de la violencia.

"No te calles, no te dejes manipular, habla, no tengas vergüenza, no te sientas culpable".

INSTAGRAM

Lo denuncian de abuso

Ricardo Crespo, exintegrante del grupo Garibaldi, fue detenido a principios de febrero luego de ser denunciado en diciembre por abuso sexual en contra de su hija, de 14 años. La denuncia fue interpuesta por su exesposa y madre de sus dos hijos.

Luego de la detención, el artista envió un comunicado en el que señaló: "Ignoro totalmente el motivo por el cual mi exesposa y presuntamente mi hija, hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el de nuestro divorcio, cuya sentencia data del año 2017".

