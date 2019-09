Hermano de José José se enteró de su muerte por la televisión

Octavio Sosa, hermano de José José (cuyo nombre real era José Rómulo Sosa) narró que se enteró de la muerte del cantante a través de las noticias en televisión.

"José estaba en Miami con su hija Sara… Marisol y Pepe no lo habían podido ver. Desafortunadamente no tengo yo ninguna información, yo me enteré por la televisión igual que la mayoría de los mexicanos y simplemente tengo muchos sentimientos encontrados", dijo Sosa a Foro TV.

Explicó que esto ocurrió así debido al distanciamiento entre la familia y José José que pasó sus últimos meses de vida en Miami, Estados Unidos.

"México está triste hoy por la partida del Príncipe de la Canción", señaló Octavio Sosa, hermano de José José pic.twitter.com/GpmhUZkTHr — FOROtv (@Foro_TV) September 28, 2019

De igual manera, Sosa dijo que desconoce los detalles sobre los funerales de José José y espera que "la familia de Miami" dé más información al pueblo de México.

El hermano del cantante resaltó la lucha contra las adicciones que enfrentó a lo largo de su vida José José: "Él nunca negó nada, siempre lo publicaba y era su manera de decir 'Ayúdenme, estoy aquí'".

JM