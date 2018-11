Héctor Soberón analiza demanda contra Michelle Vieth

Héctor Soberón podría demandar a Michelle Vieth por daño moral, luego de que la actriz lo señalara como el responsable de la filtración de un video sexual hace casi 15 años.

"Está un poco consternado por la afectación que puedan tener sus nenas y esposa. Él está tranquilo"

José Burguette, el abogado de Soberón dijo en entrevista para el programa "Intrusos", que después de revisar las declaraciones que Vieth ha dado a diferentes medios de comunicación, su cliente y él analizan la posibilidad de demandarla.

"Hemos analizado todas las entrevistas y declaraciones que ha dado la señora y creo que en unos días vamos a tener una determinación si se actúa o no judicialmente", expresó.

Sobre cómo se encuentra Héctor Soberón después de las polémicas revelaciones de Michelle, el abogado confesó que está tranquilo.

"Está un poco consternado por la afectación que puedan tener sus nenas y esposa. Él está tranquilo", expresó.

Ante las preguntas acerca del supuesto carácter violento de Soberón, que señaló Vieth, el abogado expresó: "Tengo de conocer a Héctor 20 años, originalmente yo era su mesero, Héctor no bebe, no fuma, es deportista, no lo digo como abogado, lo digo como amigo, yo no le conozco un episodio violento", enfatizó.

JM