Héctor Sandarti se despide de Televisa

Héctor Sandarti se va de Televisa tras haber trabajado 25 años en esa empresa.

A través de un video compartido en redes sociales, el actor de origen guatemalteco agradeció a la empresa y a México por haberle brindado trabajo, familia y amigos.

"Hoy, después de 25 años me despido de una gran nación y una gran empresa. Gracias @televisa. Gracias #México".

Desde Televisa San Ángel, Sandarti dedicó emotivas palabras para todo el personal que integra Televisa.

"Gracias compañeros actores, sé que ha sido un placer y pronto los volveré a ver y gracias a toda la gente de maquillaje, administración, a toda la gente de los foros, técnicos y tantas personas que siempre me recibieron con una sonrisa en esta empresa".

Hoy, el actor cumple 50 años, y en sus redes sociales compartió una fotografía de cuando era niño acompañada de una reflexión.

"Hoy cumplo 50 años de vida y no podría estar más agradecido con Dios por regalarme este privilegio. Estoy feliz y celebro mi vida emocionado y extremadamente agradecido por haber podido vencer todos los miedos, complejos, limitaciones y obstáculos que he sorteado en esta fascinante aventura. Hoy le agradezco a Dios todo lo que me ha dado, todo lo que nunca llegó y todo que se fue", escribió como parte de su mensaje.

Son las 3:17 de la madrugada y de repente me despierto emocionado como si no pudiera esperar el amanecer para empezar a disfrutar de éste día. Tal vez sea porque llevo 50 años esperando este momento y por fin llegó. Así es, hoy cumplo 50 años de vida y no podría estar más agradecido con Dios por regalarme este privilegio. Estoy feliz y celebro mi vida emocionado y extremadamente agradecido por haber podido vencer todos los miedos, complejos, limitaciones y obstáculos que he sorteado en esta fascinante aventura".

GC