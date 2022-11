El mundo del espectáculo está de luto, ayer falleció el actor Héctor Bonilla víctima de cáncer a los 83 años, confirmó su familia a través de un comunicado. El histrión fue diagnosticado con dicha enfermedad en 2019.

Así mismo, uno de los hijos del actor compartió un epitafio que el propio Bonilla escribió para sí mismo hace unos años: “Se acabó la función, no estén molestando, el que me vio, me vio, no queda nada”.

Bonilla estudió en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y fue considerado por muchos como uno de los mejores actores de México.

“Murió en casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final”, se lee en el comunicado dado a conocer por su hijo Fernando Bonilla, quien señala que su padre falleció después de cuatro años de luchar contra el cáncer.

“Tuve la fortuna de conocer a mi mujer, llevo 38 años de convivencia con ella, tengo a unos hijos que amo y siete nietos”, con esas palabras Héctor Bonilla se describió en junio pasado, durante un homenaje a su persona realizado en la Cineteca Nacional.

Subió al escenario sin cabello, pero caminando firme y rápidamente. Aclaró que no era por el cáncer, “estoy así por un personaje de una película en la que estoy”, indicó para anunciar “Más que mil palabras”, su más reciente historia.

A sus más de 80 años el actor seguía trabajando tanto en cine como teatro, actividad última en donde colaboró en más de 120 puesta en escena, en las que fue director en alrededor de cincuenta.

Lo despiden

Tras la noticia, la Secretaría de Cultura de México lamentó “profundamente” el fallecimiento de Bonilla. “Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como ‘Rojo amanecer’”, apuntó en un mensaje en redes sociales la Secretaría de Cultura de México.

“Con mucha tristeza decimos adiós al gran Héctor Bonilla”, apuntó la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y refirió que Bonilla deja “un profundo legado en nuestro cine” en películas como “Jóvenes y bellas” (1962), “Patsy, mi amor” (1969) y “Rojo amanecer” (1990), por la que obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actor en 1991. En 2019, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) le concedió el Ariel de Oro a Bonilla, un artista con una extraordinaria y extensa trayectoria de más de 50 años en cine, teatro y televisión.

Línea del tiempo

1967: "Pax" es su primer protagónico en cine.

1971: "El cambio", de Alfredo Joskowicz, es su ingreso al cine industrial.

1977: Estrena la puesta en escena "El diluvio que viene".

1986: Protagoniza la telenovela "La gloria y el infierno".

1989: Estrena "Rojo amanecer"

2002: Dirige "Mónica y el profesor".

