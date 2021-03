Harry y Meghan: las 11 declaraciones más fuertes con Oprah Winfrey

La entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y Meghan Markle ha dejado en shock a más de uno por las íntimas confesiones que la pareja ha desvelado sobre la familia real del Reino Unido, encabezada por la reina Isabel II.

De acuerdo con lo dicho por la polémica pareja, hay varios señalamientos que tocan temas sensibles como racismo, presión y exclusión. Aquí te dejamos las declaraciones más fuertes de Harry de Sussex y Meghan de Sussex en televisión estadounidense en contra de la familia real.

1. Meghan Markle asegura que no investigó al príncipe Harry en la web

"Entré en ello ingenuamente", aseguró la duquesa de Sussex a Oprah Winfrey, y que cuando conoció a Harry, él le contó todo lo que ella quería saber sobre la monarquía.

2. Meghan confiesa que no sintió nervios de conocer a la reina Isabel II

Cuando Meghan Markle se dirigía a conocer a la abuela de su futuro esposo, no sintió ningún tipo de emoción y que, incluso, el príncipe Harry le preguntó si sabía cómo se debe hacer una reverencia. "Pensé que era parte de la fanfarria", comentó la también actriz. "Pensé: pues es tu abuela". Una vez fuera del auto en el que iban, Meghan señaló que practicaron la reverencia. "Creo que hice una cortesía muy profunda, no lo recuerdo".

3. Meghan y Harry de Sussex se casaron tres días antes de la boda real

Enrique de Sussex y su ahora esposa tuvieron una ceremonia privada antes del gran evento que fue televisado. "Este espectáculo es para el mundo, pero nosotros queríamos nuestra unión para nosotros", reveló Meghan Markle. Así, la pareja unió sus vidas en una boda sin familia y con la bendición del arzobispo de Canterbury.

4. La esposa del príncipe Harry comentó que se sintió más sola que nunca

De acuerdo con la actriz, durante su paso como miembro senior de la familia real fue silenciada. Oprah le preguntó: "¿Estuviste en silencio o te

silenciaron". Y la duquesa dijo: "lo último". Cuando Harry y Meghan comenzaron a salir, la actriz reveló que le dieron una línea por seguir: "Sin comentarios. También mis amigos, mi mamá y mi papá. Lo hicimos, hice todo lo que me dijeron que hiciera", dijo Meghan.

"Una vez que nos casamos, todo comenzó a empeorar realmente y llegué a comprender que no solo no estaba siendo protegida, sino que estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia". Incluso, la duquesa se comparó con la princesa Ariel que pierde la voz. "Pero al final se recupera", comentó.

5. La esposa de Enrique de Sussex aseguró que la familia real se preocupó del color de piel que tendría Archie y que le negaron el título de príncipe.

"Hubo preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando nazca", dijo a Oprah.

"No querían que fuera un príncipe... lo cual sería diferente del protocolo, y que no iba a recibir seguridad", señaló en televisión estadounidense, y que eso le causó mucho dolor principalmente porque su hijo no tendría seguridad especial. Cuando Oprah les pidió que dijeran quién fue esa persona que le negó todo a su hijo, no quisieron revelar el nombre.

De acuerdo a las normas actuales, solo los bisnietos de la reina e hijos del heredero al trono reciben el título de príncipe o princesa, no el resto.

Por eso, los hijos de William son: príncipe George, princesa Charlotte y príncipe Louis. Probablemente las cosas cambien cuando Carlos de Gales o William asciendan al trono.

6. Harry confesó que vio en su esposa que la historia de su mamá, la princesa Diana, se repetía.

Según el príncipe e hijo de Carlos y Diana de Gales, con el maltrato que tuvo su esposa en la prensa y redes sociales le surgió el temor de que la historia de su mamá se repitiera. Dijo que pidió ayuda a la familia y como no la obtuvo, decidió alejarse y él ponerla a salvo en Estados Unidos.

7. Meghan 'googleaba' cómo quedar bien con la familia real

El príncipe Harry aseguro que su familia se sentía celosa de la manera en que Meghan conectaba con la gente y que todo se puso peor a su regreso de su viaje por Australia, por ello, no recibió entrenamiento real de primera mano, sino que la actriz tuvo que entrar a Google para saber cómo debía llevar el protocolo. "Solo quería que se sintieran orgullosos", dijo ella.

8. "Mi papá y mi hermano están atrapados", dijo Enrique de Sussex

De acuerdo con Meghan, ni ella ni Harry tenían planes de alejarse de la familia real. Por su parte, el príncipe señaló en la entrevista con Oprah que gracias a Meghan pudo dejar a su familia porque su relación le abrió los ojos de cómo estaba atrapado en la institución en la que nació. "Mi papá y mi hermano están atrapados. No pueden irse y tengo compasión por ello".

9. Harry acusa que su familia le cortó el dinero

El príncipe, hermano de Guillermo de Cambridge, dijo que en un inicio ni él ni Meghan tenían pensado firmar acuerdos con Netflix ni Spotify pero que su familia le cortó sus ingresos. "Literalmente me cortaron financieramente" y que ocurrió a principios del 2020.

10. Meghan y Harry aseguran que la reina sabía que ellos renunciarían a sus roles senior

Enrique de Sussex comentó que jamás tomaron la decisión de huir de la familia real sin que la monarca del Reino Unido lo supiera, como se informó en la prensa. "No, nunca tomé por sorpresa a mi abuela, tengo demasiado respeto por ella". También reveló que antes de renunciar, tuvo conversaciones con la reina Isabel II y con su papá, el príncipe Carlos, pero que él dejó de atender sus llamadas.

11. Harry, decepcionado de su papá

Harry de Sussex comentó a Oprah Winfrey que está decepcionado de su papá, Carlos de Gales, por la manera en cómo lo trató, pero que poco a poco han retomado las llamadas. Sobre su abuela, la reina Isabel II señaló que cada vez habla más con ella, y que sí quiere a su hermano, el príncipe William.

"Como dije antes, amo a William en pedazos, él es mi hermano y hemos pasado por un infierno juntos y tenemos una experiencia compartida, pero estamos en caminos diferentes", dijo Harry.

