Harry Styles lanza video de su nuevo sencillo “Kiwi”

El cantante británico, Harry Styles lanzó este miércoles el video de su nuevo sencillo “Kiwi", de su primer álbum como solista.

El material inicia con la joven Beau Gadsdon, luciendo un look muy similar al ex One Direction: un traje floreado con camisa blanca.

// KIWI KIWI KIWI KIWI // OUT NOW // Una publicación compartida por @harrystyles el 8 de Nov de 2017 a la(s) 5:13 PST

En el resto del video aparecen más pequeños, un montón de cupcakes y hasta perritos, para después iniciar una guerra de pasteles.

Hasta el momento ha sido reproducido más de dos millones de veces.

El interprete de temas como "Sign of the times" se presentará el siguiente año en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, el 1 y 2 de junio y los boletos ya se agotaron.

Su disco debut se lanzó en mayo pasado y encabezó las listas de popularidad en varios países.