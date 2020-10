Harry Styles estrena videoclip de "Golden"

Harry Styles al fin lanzó el videoclip de su éxito “Golden”, tema que forma parte del último disco “Fine Line” de 2019 y que llega tras varios días desde su anuncio en las redes sociales.

El videoclip fue dirigido por Ben y Gabe Turner y fue grabado en la costa de Amalfi, Italia. Styles aparece corriendo bajo un túnel y por las calles hasta llegar a un automóvil.

Los fans ya esperaban la producción desde que surgió el rumor en Twitter luego de que hicieran tendencia el hashtag #GoldenIsComing, tal como sucedió con el tema “Watermelon Sugar” y “Adore You”.

Harry Styles Aplaza conciertos en México

Harry Styles fue uno de los tantos artistas que se han visto afectados por la pandemia de coronavirus y tuvo que posponer su gira “Love On Tour”, lo que afecta a las fechas programadas para Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

“Realmente espero tocar los programas según lo planeado para 2021, pero continuará monitoreando la situación durante las próximas semanas y meses. No puedo esperar a verlos a todos en el camino tan pronto como sea seguro hacerlo”, dijo el ex One Direction hace unas semanas en redes sociales.

“Fine Line” es el segundo álbum de estudio de Harry Styles y contiene 12 canciones inspiradas en los años 70´s, el sexo y la tristeza, según reveló el cantante.

Entre los éxitos se encuentran “Lights Up”, “Watermelon Sugar”, “Adore You”, “Golden”, “Fine Line” y “She”.

