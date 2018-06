Harry Styles enloquece al Palacio de los Deportes

El cantautor británico Harry Styles enloqueció a todo el Palacio de los Deportes en su primera fecha de dos, en este recinto donde 17 mil fanáticos cumplieron su sueño de verlo en vivo, cifra de acuerdo con los organizadores.

Con su potente voz, carisma y una seductora sonrisa el ídolo juvenil hizo suya esta velada donde estrenó canciones y recordó a su ex agrupación One Direction.

Grupos de admiradores llegaron desde temprano a las inmediaciones de este punto de encuentro para vivir la algarabía que había alrededor de este músico, quien el año pasado dio un "showcase" en el Lunario del Auditorio Nacional.

Ahora, en este palacio, la fanaticada se regocijó con un espectáculo que tuvo como artista invitado a Leon Bridges, quien calentó motores para este show que incluyó 17 canciones.

Cuando las luces de este foro se apagaron, los gritos ensordecedores sonaron desde todos los rincones de este lugar para comenzar con esta fiesta donde sonó el álbum debut y homónimo de este intérprete de 24 años de edad.

Momentos enérgicos y románticos se vivieron esta noche, en donde Harry se mostró feliz y agradecido por ser recibido con tanto amor por la gente. SUN / I. Olivares

Desde el primer segundo en que apareció éste, en el escenario, vestido con ropa color negro, la mayoría del público se levantó para disfrutar mejor de las canciones "Only Angel", "Woman" y "Ever since New York".

"Muchas gracias México, ¿cómo están? Soy Harry y los he extrañado,gracias por haber venido, quiero que bailen, canten y que esto los haga felices", señaló quien estuvo acompañado por una banda en guitarras, batería y bajo.

"Two ghosts", "Carolina", "Stockholm Syndrome", original del extinto grupo One direction) y "Just a little bit of you heart" de Ariana Grande, siguieron en el repertorio que se escucharon con mucha intensidad.

"¿Cómo se sienten? Qué hermoso público, esta noche vamos a cantar canciones nuevas y del pasado, si se las saben, cántenla conmigo", pidió antes del tema nuevo "Medicine" y de "Meet me in the hallway".

"Los amo con todo mi corazón", indicó quien en un escenario alterno, en medio de la pista, regaló una sesión acústica con las canciones "Sweet creature", junto con "If I could fly".

Ya de regreso, en la plataforma principal siguió con "Anna", "What makes you beautiful", que hizo famosa la banda One direction, de la cual confesó es muy importante para él y su éxito "Sign of the times", en el que muchos mostraron las luces de sus celulares.

"Gracias México, no sería posible esto sin ustedes, un abrazo a todos, por favor hagan mucho ruido para mi equipo del backstage, les agradezco que hayan venido", aseveró.

Tras una salida en falso, Harry Styles regresó para cantar "From the dining table", en el que ningún fan hizo ruido, "The chain" y "Kiwi", en donde mostró una bandera de México.

