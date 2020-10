Harry Styles enciende las redes con el primer adelanto de "Golden"

Harry Styles alteró a sus seguidores en redes sociales al mostrar el primer adelanto del lanzamiento de su video musical "Golden".

En la imagen, se observa a Styles al centro portando un pantalón de pierna ancha color amarillo pastel con un sutil estampado flora, acompañado con un cinturón marrón. un sombrero amarillo y un tatuaje de mariposa sobre su torso, con la estética que tanto lo caracteriza y que lo ha llevado a ser embajador de la casa de moda italiana Gucci.

Ante la publicación de su imagen, la emoción y memes que celebraban el adelanto inundaron Twitter, al grado de convertirse en la tendencia número uno. Hasta ahora la foto ya tiene más de 350 mil "me gusta".

Ya venía corriendo el rumor

Hace unos días, el hashtag #GoldenIsComing también fue tendencia porque los seguidores ya vaticinaban el lanzamiento del video. ¿Cómo lo supieron? Fue a través del sitio web "Do you know who you are", creado por el propio ex integrante de One Direction, en el que uno puede generar mensajes personalizados ingresando tu nombre y el de un amigo.

En estos días, el mensaje que genera es "you are golden", frase que forma parte de la letra del tema "Golden", del disco "Fine Line", estrenado en 2019.

En ocasiones anteriores, el cantante ya había recurrido a su sitio para lanzar pistas sobre sus siguientes lanzamientos, como fue en el caso de "Adore You".

JM