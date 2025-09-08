Si eres aficionado al cine dramático o te gusta la obra de Leonora Carrington, la película Leonora es una opción para verla en la pantalla grande.

Leonora. ESPECIAL/PIANO.

Estrenada a nivel nacional en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Leonora llega a las salas de cine comerciales. La trama se desarrolla en Xilitla, San Luis Potosí en 1946. Leonora Carrington entra al jardín surrealista construido por Edward James, iniciando un viaje entre la realidad y el delirio que llevará al espectador en un viaje desde su infancia en Inglaterra hasta el México de mitad del Siglo XX.

Basado en la novela de Elena Poniatowska, el filme es el retrato de una mujer que desde su juventud mostró una ferviente rebeldía y resiliencia a través de sus actos y su pintura, convirtiéndose en una de las artistas surrealistas más importantes en la historia del arte, tanto en México como fuera de sus fronteras.

Leonora

(Leonora in the morning light)

De Thor Kleim y Lena Vurma.

Con Olivia Vinall, Cassandra Ciangherotti, Alexander Scheer, Luis Gerardo Méndez.

México-Alemania-Rumania-Reino Unido, 2025.

XM