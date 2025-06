Nicole Kidman protagonizará y producirá la serie basada en la novela Girls and Their Horses

La actriz y productora Nicole Kidman protagonizará la adaptación televisiva de “Girls and Their Horses”, novela escrita por Eliza Jane Brazier que combina suspenso, drama familiar y crimen en el competitivo universo de la equitación en California. La noticia fue revelada este miércoles por la revista Variety, medio especializado en la industria del entretenimiento.

El proyecto, desarrollado por Amazon MGM Studios, aún no cuenta con fecha de estreno ni reparto completo anunciado, pero sí ha confirmado la participación de Jena Lamia (The Perfect Couple) como showrunner y directora creativa. Por su parte, Kidman no solo dará vida a uno de los personajes principales, sino que también será productora ejecutiva, lo que refuerza su consolidación como figura clave en la producción de contenidos televisivos de alto perfil.

La serie se centrará en los entresijos de la familia Parker, una familia adinerada que busca posicionar a sus hijas adolescentes en el exclusivo y, a veces, despiadado mundo de la equitación competitiva. En medio de ese ambiente elitista y competitivo, comenzarán a surgir tensiones, rivalidades y oscuros secretos que darán pie a un relato cargado de intriga y giros inesperados.

El libro de Brazier ha sido elogiado por su capacidad para retratar la presión social, la ambición desmedida y la dinámicas de poder entre mujeres en entornos de privilegio. La elección de Kidman para liderar esta adaptación refuerza el tono psicológico y emocional que se espera de la serie.

Con 57 años, Nicole Kidman vive uno de los momentos más prolíficos de su carrera, con múltiples proyectos recientes como Babygirl, Lioness, Holland, Michigan y la comedia romántica A Family Affair. Además, su productora Blossom Films ha sido clave en la creación de series de prestigio como Big Little Lies y Nine Perfect Strangers.

Esta nueva apuesta refuerza el interés de Kidman por las historias complejas protagonizadas por mujeres, y por explorar temas como la maternidad, la ambición y las apariencias sociales desde una perspectiva íntima y provocadora. Aunque aún habrá que esperar para conocer más detalles, “Girls and Their Horses” promete ser uno de los dramas televisivos más esperados de los próximos años.

Con información de EFE.

KG