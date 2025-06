No quería ser papá: Sergio Mayer Mori habla del miedo que vivió a los 17 años

A ocho años del escándalo que marcó su juventud, Sergio Mayer Mori ha hablado públicamente sobre su experiencia al convertirse en padre a los 17 años, fruto de una breve relación con la actriz brasileña Natália Subtil, entonces de 28 años y aún casada.

“¡En qué cabeza cabe, yo no quería ser papá!”, confesó el actor en una reciente entrevista. “Fue una reacción desde el miedo. Apenas comenzaba a hacer mi primera película”, dijo al recordar el momento en que se enteró del embarazo. A pesar de todo, asegura que hoy agradece poder compartir su vida con su hija Mila, a quien considera un regalo que ha superado sus expectativas.

Sergio Mayer, su padre, respaldó sus declaraciones y lamentó que en su momento se haya juzgado con dureza a su hijo, sin considerar que se trató de una relación entre una mujer adulta y un menor de edad. “Pocos se dieron cuenta de que fue estupro”, declaró, aludiendo al delito que implica relaciones sexuales con un menor de edad mediante manipulación o abuso de poder.

Ambos Mayer, coincidieron en que han guardado silencio todo este tiempo por respeto a Mila. Sin embargo, aseguran que Natália ha distorsionado la realidad en entrevistas, y que sus declaraciones recientes podrían tener como propósito ganar notoriedad para ingresar a “La casa de los famosos”.

Mayer Mori también negó haber corrido a Subtil de su casa o haberla bloqueado de WhatsApp, como ella ha afirmado. Además, relató que incluso le sugirió que tuviera al bebé con su entonces esposo. “No quería ser papá, pero no quería desaparecer. No quiero que me diga a los 20 años, ’Hola, mucho gusto’”.

A pesar del conflicto, ambos reconocieron el esfuerzo de Natália como madre. Sergio Mayer reveló que tanto él como Bárbara Mori han apoyado económicamente a Subtil por amor a su nieta, mientras que su hijo contribuye cuando tiene ingresos.

Finalmente, el diputado y actor expresó su esperanza de que su hijo tome con madurez su rol como padre, “Ya no es un niño de 17 años, ahora tiene una responsabilidad llamada Mila”.

Con información de SUN.

KG