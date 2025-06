Un trozo de México se luce en las marquesinas de Broadway. Son las mujeres reales, con curvas, que se han hecho escuchar tanto que han abierto la puerta de los premios Tony, de la mano de los productores Jerónimo Best y Camilla Brett en el musical “Real Women Have Curves”.

La cantante mexicana Joy Huerta, integrante del dueto Jesse & Joy, con Benjamín Vélez, y la actriz Justina Machado, de ascendencia puertorriqueña, pelearán por el premio a lo mejor de Broadway este domingo 8 de junio, en el Radio City Music Hall, con sus nominaciones por Mejor banda sonora original y como Actriz de soporte.

“Pude poner nuestra bandera en alto. Aparecer en un espacio donde antes no se había visto un nombre mexicano es algo que me emociona profundamente. Me llena de ilusión pensar que con mi trabajo estoy contribuyendo a abrir caminos y a que la representación de nuestra cultura siga creciendo”, dice Joy en entrevista.

La puesta en escena tiene detrás a la casa productora mexicana Próspero Teatro, dirigida por Jerónimo y Camilla.

“Estar con un pie en Broadway, con una historia que lanza un mensaje de mucha esperanza y resiliencia a una comunidad que está siendo muy golpeada en estos momentos por las autoridades, nos da mucho orgullo”, expresa Jerónimo Best.

Son 40 productores asociados a la puesta en escena, entre ellos están también Angélica Vale y Jaime Camil.

Entre el elenco destaca otra mexicana: Florencia Cuenca (hija del comediante Enrique Cuenca “El Polivoz”), quien reconoce que el sólo hecho de haber recibido estas nominaciones para el musical es un triunfo, pues están compitiendo con puestas en escena como “Buena Vista Social Club” y “Sunset Boulevard”.

Esta temporada estuvo fuerte, con muchos musicales, y que nosotros podamos ser reconocidos es muy importante. Estamos muy orgullosos y yo particularmente de Joy, que es la primera mexicana nominada en esta categoría”, dice Cuenca.

Además de las nominaciones a los premios Tony, la compañía de “Real Women Have Curves” estrenará este viernes 6 de junio el disco con la música de la obra, grabado con el elenco original. El día de la ceremonia, el elenco dará función y correrá de la ceremonia al teatro y de regreso.

CT