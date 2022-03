Halle Berry: El día que la actriz ganó el Razzie por ser la peor “Catwoman”

Tras el estreno de “The Batman”, dirigida por Matt Reeves, el público ha ovacionado en su mayoría el desempeño de Zoe Kravitz en la nueva adaptación de “Catwoman”, considerando que el nivel interpretativo de Zoe ha mostrado a una “Gatúbela” más apegada a los cómics, convirtiéndose en un personaje que funciona por sí solo sin ser opacado por el protagonismo natural de un rol como el de “Batman”.

Aunque faltaría más de un año para saber si Zoe Kravitz podría ser nominada al Oscar en el año 2023, los fans han considerado que la actriz debe merecer una nominación para dignificar al personaje que en diversas ocasiones ya ha sido adaptado y llevado, por ejemplo, a la gran pantalla.

En este sentido, las redes sociales recuerdan que el personaje de “Gatúbela” es uno de los que mayor potencial tienen para adaptaciones más realistas y que reflejen la independencia de los personajes femeninos, refiriendo que adaptaciones como la que interpretó Halle Berry, en su momento, solo recurrieron a estereotipos sexistas que no permitieron una actuación de nivel a causa del mal enfoque que brindaron los guionistas de Warner Bros. en ese momento.

“Primero, quiero agradecer a Warner Bros., gracias por ponerme en una basura de película. Era justo lo que mi carrera necesitaba, estaba en lo máximo y luego Catwoman me llevó hasta el fondo".

Los fans han recordado la humildad con la que Halle Berry aceptó que su adaptación de “Catwoman” no fue la más acertada, pese a que la actriz era considerada entonces como una de las mujeres más respetadas de la industria, pues previo a protagonizar y dar vida a “Catwoman” en 2004, la actriz fue nominada al Oscar por su rol en “Monster's Ball”, logrando entonces ser la primer mujer afrodescendiente en conseguir una de las estatuillas más cotizadas de la Academia.

El descalabro de Halle Barry

Antes de ser “Gatúbela”, Halle ya había tenido una experiencia en pantalla relacionada a adaptaciones de superhéroes cuando se sumó a la saga de “X-Men” de Fox, dando vida a “Tormenta”, en el año 2000, y aunque este personaje también fue criticado, un año después fue cuando cimbró a la industria fílmica al ganar el Oscar por su personaje de “Leticia Musgrove” en “Monster's Ball”.

Tres años después, en 2004, se estrenó “Catwoman”, siendo considerada una de las peores películas basadas en personajes de cómics y que derivaron en fuertes críticas para DC y para Halle Barry y ser comparada con degrado con la versión que logró Michelle Pfeiffer, en “Batman Retuns”, de Tim Burton, en 1992.

Así es como se recuerda el momento en que Halle Berry decidió acudir a los “premios” Razzie para recibir su reconocimiento como la peor “Catwoman” en ese momento, acción que fue aplaudida por los fans que no solo valoraron la humildad y humor con el que la actriz tomó las críticas hacia su adaptación, pues también fue ovacionada por exponer que la película fue un fracaso por la dirección que Warner dio al guion y el tratamiento del personaje.

“Jamás pensé en mi vida que estaría aquí. Gané un Razzie”, expresó emocionada Halle cuando subió a la tarima de la ceremonia y enfatizó que a diferencia del Oscar, la estatuilla del Razzie sí tenía su nombre y no tendría que regresarla.

“Primero, quiero agradecer a Warner Bros., gracias por ponerme en una basura de película. Era justo lo que mi carrera necesitaba, estaba en lo máximo y luego Catwoman me llevó hasta el fondo. Quiero agradecer a los 20 guionistas, gracias por pensar que sería una buena idea, obviamente no lo fue, pero gracias por intentarlo”, indicó con humor Halle tras recibir su Razzie.

La actriz después expresó que la razón que la motivó a recibir personalmente el Razzie por “Catwoman” fue por la enseñanza que le dio su madre sobre aprender a saber ser perdedora y aceptar las críticas para realmente ser respetada.

“Cuando era niña, mi madre me dijo que si no puedes ser una buena perdedora, no hay forma que seas buena ganadora. Si no eres capaz de tomar una crítica, entonces no mereces que te elogien”, comentó Halle al bromear también sobre la dirección que tuvo en su acción bajo la batuta del director francés Jean Christophe Comar “Pitof”.

MF