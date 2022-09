Hailey Bieber habla por primera vez sobre triángulo amoroso entre Selena Gómez, Justin Bieber y ella

Recientemente, Hailey Bieber se expresó por primera y última vez acerca del mediático triángulo amoroso entre Selena Gómez, Justin Bieber y ella, el cual ha provocado una ola de odio en redes sociales incluso cuatro años después de su matrimonio con Bieber.

Hailey Bieber se expresó por primera y última vez sobre el odio que ha recibido en redes sociales por parte de los seguidores de Selena Gómez. AFP/ Jean-Baptiste Lacroix

La modelo, quien hace cuatro años contrajo nupcias con Justin Bieber y adoptó su apellido, expresó en el popular podcast “Call Her Daddy” que actualmente recibe comentarios de odio por parte de los fanáticos de Selena Gómez, acusándola de haberle robado a su pareja. Hailey Bieber reveló que ha estado en contacto con Selena Gómez incluso después de su matrimonio con Justin Bieber, quien mantuvo una relación sentimental intermitente con Gómez durante casi una década. Además reveló que entre ella y la ex pareja de Justin hay una relación de respeto mutuo.

Selena Gómez y Justin Bieber mantuvieron una relación intermitente durante casi una década, que terminó dos meses antes de que el cantante se comprometiera con Hailey Bieber. AFP/ Valerie Macon

“No se lo robé”, fue una de las declaraciones que Hailey hizo durante la entrevista. A pesar de que, dos meses después de la última ruptura entre Justin Bieber y Selena Gómez, Hailey se comprometió con el famoso cantante, la modelo aclaró que nunca estuvo involucrada con Justin mientras él estuviera en otra relación, debido a que “no fue criada de esa manera”.

En 2020, Selena Gómez estrenó la canción “Lose You To Love Me” (claramente dedicada a Justin Bieber), donde canta “En dos meses me remplazaste”, frase que contradice la versión de Hailey Bieber.

Otra de las declaraciones hechas en la entrevista por la que Hailey Bieber ha recibido críticas por parte de los fanáticos de Selena Gómez, fue que en ningún momento pidió a Gómez que pidiera a sus fans que pararan el hate. Sin embargo, en 2020 Selena Gómez realizó una transmisión en vivo en Instagram donde explícitamente pidió a sus seguidores que no atacaran a Hailey Bieber.

En 2020 tras el estreno de "Lose You To Love Me", Selena Gómez pidió a sus seguidores que no atacaran a Hailey Bieber, actual esposa de Justin Bieber. AP/ Richard Shortwell

Las declaraciones de Hailey Bieber en el podcast “Call Her Daddy” se realizaron tan solo un par de semanas después de que Selena Gómez anunciara el próximo estreno de un documental en el que explicará “su versión de la historia” y narrará los momentos más oscuros de su vida, sus problemas de salud tanto física como mental.

Es por eso que los seguidores de la intérprete de “Love You Like a Love Song” asumen que Hailey Bieber decidió adelantarse para dar “su versión de los hechos” antes del estreno de dicho documental que llegará a Apple TV en noviembre de este año.

MR