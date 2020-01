HBO apuesta por "The Outsider", serie de crímenes sobrenaturales

Un hombre corre con su perro en un camino alrededor del bosque. Con música inquietante de fondo, aparece sangre derramada sobre una raíz de un árbol y poco después el cadáver de un niño a mitad del camino, así son las primeras escenas de "The Outsider".

La nueva producción televisiva de HBO titulada "The Outsider" es una adaptación de la novela homónima escrita por Stephen King que narra la historia del asesinato de un niño que paseaba por el pueblo en su bicicleta. Después las investigaciones apuntan que el delincuente fue un miembro de la comunidad de Georgia y que a su vez era el menos sospechoso de todos.

Parece ser un crimen resuelto al hacer prisionero al presunto asesino hasta que él alega que se encontraba en otro lugar y en efecto así fue. Surge la pregunta, ¿se puede estar en dos lados al mismo tiempo? Y es aquí donde surge lo sobrenatural en el caso que King planteó en su novela.

"The Outsider" es una más de las adaptaciones que las obras del "Rey del Terror" han tenido en los últimos años, tales como "In The Tall Grass", de Netflix; la producción cinematográfica de "Doctor Sleep"; y la serie Mr. Mercedes.

Con este trabajo HBO busca competir contra otras plataformas de streaming. También esto demuestra la importancia que el escritor vive en este momento.

La historia no sólo se centra en la confusión de un detective al intentar encerrar a un hombre que, mediante pruebas, es acusado de asesinato, también toma a una madre que sufre la pérdida de su hijo menor y cómo esto la transforma en alguien irreconocible.

Stephen King compartió el tráiler oficial en sus redes sociales diciendo que "'The Outsider' es una de las mejores adaptaciones de mi trabajo. Espero que lo vean".

El estreno de "The Outsider" será el próximo 12 de enero por HBO.

jb