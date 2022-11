La serie antológica de HBO ganadora del Emmy, The White Lotus”, de Mike White, volverá para una tercera entrega siguiendo a un nuevo grupo de huéspedes que visitan un nuevo “White Lotus”.

La primera entrega, estrenada en julio de 2021 y ambientada en Hawai, recibió 20 nominaciones a los Emmy en 13 categorías y diez victorias, el mayor número de triunfos de cualquier programa de ese año, incluida la serie limitada o de antología más destacada. La segunda entrega, ambientada en Sicilia, se estrenó el 30 de octubre y concluirá el 11 de diciembre.

“Al reflexionar sobre el humilde origen de The White Lotus” como una producción contenida de la pandemia, es imposible no sentirse asombrado por la forma en que Mike orquestó uno de los shows más aclamados por la crítica. Y, sin embargo, ha seguido alcanzando nuevos horizontes en la segunda temporada, lo que constituye el testimonio definitivo de la visión cruda e inigualable de Mike. Su valentía para explorar las aguas inexploradas de la psique humana, junto con su humor irreverente y su estilo de dirección, nos hacen soñar con más días de vacaciones en el centro turístico que hemos llegado a adorar. No podríamos estar más emocionados de tener la oportunidad de colaborar en una tercera temporada juntos”, afirmó Francesca Orsi, vicepresidenta Ejecutiva de programación de HBO y responsable de sus series y películas dramáticas.

Mike White, creador, guionista y director cita: “No hay lugar en el que prefiera trabajar que en HBO y no hay gente con la que prefiera asociarme que con Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner y su increíble equipo. Me siento muy afortunado de tener esta oportunidad de nuevo y estoy emocionado de reunirme con mis increíbles y talentosos colaboradores en The White Lotus”.

La segunda temporada de “The White Lotus” estrena un episodio nuevo cada domingo hasta el 11 de diciembre en HBO Max y HBO y fue creada, escrita y dirigida por Mike White; producida ejecutivamente por White, David Bernad y Mark Kamine.

GC