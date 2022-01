HBO Max: ¿Quién es Victoria Volkóva, la actriz trans de "Sexo, pudor y lágrimas 2"?

Este 4 de febrero se estrena en HBO Max la secuela de “Sexo, pudor y lágrimas”, llega 20 años después de la primera parte. Y en el elenco juvenil destaca la presencia de Victoria Volkóva, celebridad de las redes sociales que cuenta con una gran comunidad donde se incluye el público de la diversidad, ella es una mujer trans y sus contenidos están enfocados en temas de belleza, moda y por supuesto, inclusión.

“Esto va a abrir camino para muchas, muchos, muches y no solamente en cuestión de personas trans, sino en diversidad de personajes”

Con “Sexo, pudor y lágrimas 2” recibe su primera oportunidad en cine con un personaje protagonista, sin embargo, ya se le ha visto actuando en otros proyectos, por ejemplo, “Cómo sobrevivir soltero”, pero en esta ocasión tiene un papel preponderante donde comparte créditos con Ximena Romo, Paco Rueda, José Ángel Bichir, Naian Norvind y el elenco original, Susana Zabaleta, Víctor Huggo Martin, Cecilia Suárez, Mónica Dionne y Jorge Salinas.

En rueda de prensa para hablar de la película, la influencer y ahora actriz destacó la importancia de presentar a personajes de la diversidad desde un lugar de respeto y alejados de la mofa o de la burla.

“Para mí, siendo lo importante que es la película y cómo abrió brecha la primera entrega en el cine mexicano, es súper importante interpretar a un personaje trans de una manera dignificada y muy actual. Esto es algo que no se ha hecho en el cine mexicano, por lo menos en entregas tan grandes, y es súper importante, porque esto va a abrir camino para muchas, muchos, muches y no solamente en cuestión de personas trans, sino en diversidad de personajes y en historias que estén contadas desde una perspectiva mucho más humana y no como una burla o un cliché. Y que México sea el diferenciador en esto para Latinoamérica es magnífico, me encanta”.

En cuanto a su incursión en un proyecto tan importante como la secuela de este clásico nacional, destaca: “Para mí ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, sobre todo, caer en una producción tan grande, con actorazos y un gran director, fue como un sueño, como esponja, aprendí de todo lo que podía y obviamente con los nervios de estar en una película tan icónica y que significa mucho para toda una generación y para el cine mexicano, estoy muy honrada y muy emocionada”.

Póster oficial de "Sexo, pudor y lágrimas 2". ESPECIAL / HBO MAX

AC