Si bien el amor y la empatía suelen reinar en la temporada decembrina, no siempre resulta ser una época de paz y festejo, y para demostrar cómo es que la locura puede hacerse presente, el cineasta Salvador Suárez da un giro a esta festividad con “Navidad en vivo”, filme ya disponible en exclusiva para HBO Max.

Teniendo a Regina Pavón (“Oscuro Deseo”) y a Jesús Zavala (“Club de Cuervos”) como protagonistas de esta comedia romántica, “Navidad en vivo” brinda un retrato sobre cómo es el competido mundo “Godínez”, cuando las empresas llevan a sus empleados a luchar por la superación aunque esto implique sacar “lo peor de sí” en la víspera de Nochebuena.

En entrevista con EL INFORMADOR, el elenco de este filme comparte detalles sobre la producción y sus personajes: “Soy una persona que se relaciona fácil con los demás, me gusta aprender de la gente que me rodea, pero a mi personaje le cuesta esa parte”, comparte Regina Pavón quien da vida a “Belén”, protagonista de esta historia, y quien tendrá que defender su talento como productora de un programa matutino de televisión.

“Ella está en ese conflicto de cuando te enfocas en algo mucho y de pronto lo confundes con obsesión, y crees que todos los que no lo hacen como tú están mal. Eso genera un ambiente tenso en el medio del trabajo”, explica la actriz al destacar que si bien todos los personajes están en la víspera navideña, un peculiar reto por conseguir un ascenso hará que todos enloquezcan por quedarse con el puesto.

“A la jefa se le ocurre la brillante idea de rolar su puesto al azar, cualquiera puede tenerlo. Mi personaje, que lleva muchísimos años trabajando, se esfuerza todos los días, pero esto genera tensión entre ellos porque en la posada navideña se decide todo”, agrega.

Más allá del contexto navideño y referencias que se expondrán en toda la historia, Regina Pavón subraya que “Navidad en vivo” explora el humor respecto a cómo los ambientes laborales cambian al tratar de superar retos que llevan al límite de la locura a quienes luchan por tener el mejor proyecto en beneficio de todos, sin importar que esto ponga en riesgo la amistad.

“No es el tipo de historias que estamos acostumbrados a ver en una comedia, también es una tragedia, tiene muchas escenas de acción, es una locura esta película. Creo que el mensaje más importante es saber que puedes trabajar en equipo, que el hecho de que quieras conseguir una meta y todos los días luches por eso, no significa que dejes de disfrutar la vida o ver todo demasiado serio. Nos obsesionamos tanto con las cosas que no nos damos un respiro para disfrutar”.

Un elenco dispuesto a todo

Aunque la diversión será el hilo conductor en “Navidad en vivo”, la actriz Yuriria del Valle será la responsable de tensar el ambiente en esta peculiar oficina, al revelar que su personaje “Susana”, la jefa de este equipo, pondrá la pizca de villanía para llevar a sus empleados al límite de lo absurdo por conseguir el anhelado ascenso en la corporación.

“Es la ambición de todos por obtener lo que quieren, pero al final los valores les ganan a los buenos, pero a mí no, porque con mi personaje yo soy la mala, malísima de ‘Malolandia’; no tengo valores, quiero que todos sean mis esclavos y trabajen para mí, pero los demás no son así. Esto es lo bonito de esta comedia, que los valores se imponen con el amor y la fraternidad, eso puede más que la desmedida ambición”.

Por su parte, siendo una gran apasionada de la Navidad mexicana, la actriz argentina Anahí Ahue, resalta que su personaje “Mabel” tendrá un desempeño especial en “Navidad en vivo”, al demostrar que pese a su larga experiencia laboral aún tiene hambre por conseguir más desafíos que la ayuden a renovar su carrera, marcando así un mensaje de ánimo a quienes creen estar estancados en su profesión.

“Ella ve la posibilidad, después de tantos años, de ocupar el lugar que todos quieren, que todos sus compañeros pasen a ser sus empleados. Me gusta este reto, porque para este personaje es la primera vez que vislumbra esta posibilidad, si no es ahora no es nunca. Fue muy bonito el transitar de esta mujer”.

Por su parte, la comediante Esmeralda Soto, quien da vida a la nueva integrante “Karla”, comenta que su personaje tendrá que adaptarse al peculiar estilo de trabajo de la empresa, sin imaginar que en esta feroz lucha por sobresalir tendrá que evolucionar para demostrar que sus talentos deben ser valorados.

“Este proyecto me gustó porque es un reto distinto, este personaje es muy diferente a mí al principio, pero tiene una transformación muy peculiar. Lo que más rescato es el compañerismo, de cómo hacer la diferencia, de trabajar en equipo sin jerarquías, de que todos estamos para todos”.

Algo similar ocurre con Harold Azuara, quien en la piel de “Javi”, tendrá que encontrar formas originales de destacar en esta alocada posada empresarial mientras sobrelleva una personalidad extrovertida que lo pondrá en apuros.

“Mi personaje es asistente de producción, va llegando a la oficina, va conociendo este nuevo mundo para él, básicamente tengo que entregar el café, ese es mi trabajo. Hay elementos navideños muy visuales, pero sin decir spoilers, veremos cómo un problema se eleva demasiado, es una posada navideña fuera de común”.

¿De qué trata “Navidad en vivo”?

La cinta mostrará cómo una noche de paz y de amor se convierte en una hilarante y desenfrenada velada. A lo largo de la historia, veremos cómo el equipo de producción de un programa de televisión matutino mexicano, competirá por el codiciado puesto que dejará uno de los grandes de la TV, por lo que el espíritu navideño será lo último que exista en esta empresa, ya que todos los integrantes de producción, harán cualquier cosa para ganarse este tan anhelado ascenso.



CT