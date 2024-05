Este fin de semana, Red Bull tuvo dificultades en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. Max Verstappen finalizó en sexto lugar, mientras que Sergio "Checo" Pérez comenzará desde la posición dieciséis.

El piloto mexicano considera que no hay manera de recuperarse en la carrera, declarando que todo "está totalmente perdido" después de la clasificación. No obstante, Verstappen defendió a su compañero de equipo, explicando que la configuración del RB20 no les favoreció en el Circuito de Mónaco.

"Dice mucho lo que pasó con Checo. Normalmente, él es muy bueno en los circuitos callejeros. Cuando terminamos en la P18 y la P6, eso solo demuestra una actuación desastrosa", platicó en entrevista posterior a la clasificación.

A nivel personal, el tricampeón del mundo aceptó que no logró encontrar un balance; por lo que espera cambiar su panorama en la carrera que se celebrará este domingo.

"A mí me sorprendió que pudimos competir por mucho tiempo. Lo intentamos todo con el coche, en este fin de semana, para encontrar un mejor balance, pero nada funcionó. Es muy difícil manejarlo", finalizó Verstappen.

¿A qué hora y dónde ver la carrera del Gran Premio de Mónaco?

Domingo, 26 de mayo

Carrera del Gran Premio de Mónaco/ 7:00 A.M. hora del centro de México/ F1 TV y FOX Sports.

