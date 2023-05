HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares, y una de las que más le da competencia a Netflix.

HBO Max se destaca por sus series exclusivas tales como "Game of Thrones", "The White Lotus", "The Last of Us", entre muchas otras series de éxito de crítica y audiencia, y por su diversidad de películas que no pueden encontrarse en ningún otro lado.

Este martes 16 de mayo llega a HBO Max una serie sobre las diversas dificultades que las mujeres atraviesan en el deporte, y que es producida por la prestigiosa actriz Natalie Portman.

Estos son los estrenos de HBO Max para este martes 16 de mayo:

"Angel City"

rear una franquicia no es fácil, mucho menos si eres una mujer en un “deporte de hombres”. “Angel City” es una serie documental de HBO que gira en torno a un equipo profesional de fútbol femenino que se ubica en Los Ángeles, Estados Unidos. Lo que tiene de especial es que fue fundado y está dirigido por mujeres, como Natalie Portman y otras celebridades.

