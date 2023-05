HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares, y una de las que más le da competencia a Netflix.

HBO Max se destaca por sus series exclusivas tales como "Game of Thrones", "The White Lotus", "The Last of Us", entre muchas otras series de éxito de crítica y audiencia, y por su diversidad de películas que no pueden encontrarse en ningún otro lado.

Este lunes primero de mayo llega a HBO Max una serie que aborda la corrupción del gobierno, las cosas oscuras que se esconden tras la política, y los misterios de la Casa Blanca.

The White House Plumbers, el estreno de HBO Max

A lo largo de cinco episodios, el proyecto contará cómo los autores del Watergate y saboteadores del candidato a la presidencia Nixon echaron a perder la campaña del político que apoyaban.

Todo luego de que los detuvieran en calidad ladrones que entraron a robar a la Casa Blanca, aunque sus planes iban más allá.

