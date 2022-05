HBO MAX: "Spider-Man: no way home" llegará a la plataforma de streaming; mira cuándo

Después de su presentación en los cines y ser una de las últimas más taquilleras, la película de "Spider-Man: no way home" protagonizada por Tom Holland, junto a Willem Dafoe, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jammie Fox, y la participación especial de Tobey Maguire y Andrew Garfield, llega a la plataforma de streaming HBO MAX, donde ahora los usuarios y fans podrán disfrutar del filme del superhéroe de MARVEL.

Anteriormente la plataforma de películas y series también dio a conocer la llegada de "The Batman" protagonizada por el actor Robert Pattinson, la cual también estuvo en cines recientemente, por lo que parece que la plataforma está apostando por los superhéroes.

La película que reunió a los tres "Spider-Man" de los diferentes universos en uno solo, logró recaudar 760.0 millones de dólares, esto tan solo en Estados Unidos, por lo que logró colocarse delante de "Avatar" que habría conseguido 760 millones cuando se estrenó.

"No way home" continúa con la historia de un joven "Peter Parker" quien, tras revelarse por accidente su identidad, intenta que las consecuencias de su doble vida no alcancen a las personas que más ama; sin embargo aprende que no puede beneficiar a alguien sin afectar a otra persona.

En cuanto a recaudación, la cinta de Holland se encuentra sólo por debajo de "Avengers: Endgame" con 858 millones de dólares y "Star wars: El despertar de la fuerza", que juntó en EU más de 900 millones de dólares, de acuerdo con datos de Box Office Mojo.

El mismo sitio dio a conocer que la película recaudó 1 billón 536 millones 253 mil 195 dólares a nivel mundial, superando la taquilla lograda por otra película de la casa productora de Marvel, "Avengers"; de 2012.

¿Cuándo se estará disponible?

Para el disfrute de todos los fans del "hombre araña" el filme, con el que culmina la era de Holland como protagonista de la saga, llegará a la plataforma streaming el 22 de julio y para poder verlo el usuario tendrá que suscribirse por 69.08 pesos mensuales (desde el plan más básico), que también incluye todo el catálogo de la aplicación.

MF