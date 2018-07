Gustavo Santaolalla y Guillermo del Toro, caminos conectados por la música

Gustavo Santaolalla regresa a México, esta vez para presentarse de manera solista en un proyecto que reúne buena parte de su creación artística: “Es la primera vez que me presento como solista en mi carrera. ¡Comienzo mi carrera solista a los 66 años! Nunca es tarde”, bromeó el compositor y productor vía telefónica.

El título de su gira es “Desandando el camino”, nombre que coincide con la miniserie que produjo hace un par de años en la que recorre parte del territorio argentino. Sobre esa experiencia documental, Gustavo platicó: “La onda de ‘desandar el camino’ ha sido importante. Conecta con otro viaje que hice a mediados de los 80 en Argentina: también recorrí el país buscando músicos rurales, filmándolos. En este caso fue conectarme con los pueblos originarios y mostrar que son lugares maravillosos que hay. Fue para mostrar la conexión de los pueblos originarios con esos lugares. Fue una experiencia rica e importante, me conectó con el principio, la tierra”.

El camino y la acción de “desandarlo” es una metáfora importante para Santaolalla: “Siempre de alguna manera he relacionado la vida con el camino, con el andar. Por eso el tema de desandar en este momento de mi vida. Es la necesidad. Siempre he sido una persona que mira hacia adelante, buscando nuevos proyectos, nuevos desafíos. La nostalgia no ha formado parte de mi carrera. No tengo nada en contra de ella, pero no ha sido un elemento con relevancia en mi carrera. Siempre me muevo hacia delante”.

Recuperar parte de sus creaciones y presentarlas era un tema pendiente. Desde sus días con Arco Iris, Bajofondo, los múltiples soundtracks que ha trabajado… la discografía de Gustavo es extensa: “No hay una cosa en particular que más me guste. Para verme como artista hay que ver todo, si no solo vemos un fragmento. Era imposible completar la imagen si no ponía una parte que tuviera mi nombre solo. Faltaba algo. No creo que resumo todo con esta faceta, pero abordar mi obra con nombre y apellido es algo inevitable de construir la identidad como artista. No podía estar postergada más”.

Este formato es también una oportunidad para presentar al público muchas de sus vertientes. “Tengo mucho público que no pertenece a una sola generación: Que se han acercado a mí de distintas maneras. Quienes me conocen por Arco Iris cuando tocaba en la banda, o por las producciones por los más de cien álbumes que tengo producidos, o por las películas. Y ahora que me conocen chicos de 14 años por el videojuego”.

Al retomar sus temas, Gustavo notó que hay elementos que hilan buena parte de su labor: “Los paradigmas son los mismos: La búsqueda de quién soy, de dónde vengo, las cuestiones sobre la vida, la muerte, el amor, la injusticia. Todo sigue tan válido hoy como cuando escribí estas canciones”.

Caminar bajo sus propios sueños

Gustavo Santaolalla no para en sus múltiples proyectos: antes de su gira por Latinoamérica pasará por Hungría para un concierto de música de películas con orquesta. Seguirán los conciertos de “Desandando el camino” en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y México.

Más allá de los conciertos, la producción de nuevo material viene en camino: “Estamos terminando el nuevo álbum de Bajofondo. Trabajo también en la secuela del videojuego (The Last of Us). Continúo mi trabajo en televisión con “Jane the Virgin”, una serie, y de “Making a Murderer” también, y “Narcos” para Netflix (la cuarta temporada). Hay un par de cosas muy grandes en puerta, todavía no las puedo contar. Y el proyecto a largo plazo: el musical de “El laberinto del Fauno”, con Guillermo del Toro”.