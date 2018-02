Gustavo Loza revela que tuvo romance con Karla Souza

El director y productor Gustavo Loza reveló que sostuvo un romance con la actriz Karla Souza en 2010.

Loza ofreció una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza, en donde habló del escándalo en el que está envuelto, pues Souza reveló que fue violada por un productor al inicio de su carrera y Televisa rompió relaciones con Loza.

"No tengo nada que ocultar, soy un hombre íntegro. Me voy a defender, es la lucha de la vida contra Goliat", expresó Loza, quien trabajó con Karla Souza en "¿Qué culpa tiene el niño?".

Además reveló el romance que tuvo con la actriz.

"Yo llegué a tener una relación sentimental con Karla Souza, nunca lo comenté porque es algo privado. El que no se haya dado a conocer esa relación no me hace un violador. La relación fue en 2010, duró bastantito".

"No tengo nada de qué arrepentirme, espero que Karla se exprese, se lo dije desde hace tiempo. Después de esa entrevista la busqué y no me contestó", añadió.

Loza comentó que conoce a Souza desde 2009 y espera que la actriz revele quién fue su agresor.

Insistió en que no se siente aludido por las declaraciones de la actriz, que no es él quien la agredió. "Si alguien tiene una crisis de credibilidad es Televisa y no Gustavo Loza. Soy incapaz de hacer algo así, soy papá de una joven de 17 años".

"Sí existió una relación, ella no la podrá negar", dijo Loza, quien añadió que salieron durante la primera temporada de "Los Héroes del Norte", programa al que la invitó a trabajar después de conocerse en el Festival de Cine de Guadalajara.

El director dijo que Souza nunca le comentó nada de la agresión sexual que sufrió.

