GusGus, electrónica a cuatro manos

El dueto GusGus regresa a la ciudad para presentarse en el festival Corona Capital Guadalajara —en el Foro Alterno, Periferico Norte y Parres Arias—. Bajo el brazo, los islandeses traen su décimo disco de estudio en 23 años de carrera llamado “Lies are more Flexible”.

Vía telefónica, Birgir Þórarinsson nos platicó sobre el repertorio que tocarán en su próximo set: “Vamos a tocar temas del nuevo disco, y algunas otras canciones que han sido exitosas en nuestras presentaciones en vivo recientes. Tenemos mucho material de donde escoger cuando tocamos en vivo. Es difícil hacer un set pequeño”.

Durante su larga carrera, GusGus ha tenido múltiples cambios en su alineación, al haber comenzado como un colectivo con 10 integrantes, pasar por un grupo más compacto de cuatro o cinco, y ahora un dueto conformado por Birgir y Daniel Ágúst Haraldsson, los fundadores. De esa evolución, Birgir comentó sobre su último cambio: “Lo que pasó después de ‘Mexico’ (2014) fue que hubo algunos cambios en la banda. Estábamos exhaustos luego de la grabación. Pasamos un año de gira, limpiando el sistema. Por los cambios ya solo somos Daniel y yo, que siempre hemos sido la base de la banda, pero en este nuevo disco solo somos nosotros. Es una especie de reto, pero también nos da libertad”.

En ese sentido, la cualidad dual del GusGus actual tiene sentido con sus referentes musicales: “La experiencia en vivo es más grande cuando estamos solos los dos: me recuerda a los dúos electrónicos de los ochenta: Soft Cell, Yazoo, Erasure, Eurythmics… hay muchos, son de mis artistas favoritos. Por eso tiene mucho sentido que estemos así ahora. Una especie de ‘nuevo new wave’”. Una característica de su música electrónica es que Birgir toca todos los instrumentos en vivo: “Cuando estamos en concierto la música se hace en vivo, creamos las canciones desde cero. Todos los arreglos, todos los sonidos, todos los conceptos se crean allí mismo. Siempre suceden cosas en el escenario. Daniel es el colaborador perfecto: le da a la música su espacio. Es un cantante muy potente”.

El sonido de “Lies are more Flexible” es una evolución, aunque continúa la línea de música que han hecho: “Siempre queremos encontrar ideas para seguir en lo que queremos hacer. Partimos de algunos sonidos del disco ‘Mexico’, creo que lo logramos. Hay cierta influencia de principios de los ochenta, new wave, bajamos los beats, son más lentas. El proceso fue el mismo: en mi estudio, haciendo canciones, avanzando lentamente con los tracks con Daniel. Fue el track ‘Sustain’ del disco ‘Mexico’ que nos guió un poco para explorar estos sonidos new wave. Como una conexión. Tenemos varias canciones que quedaron, esperamos pronto tener un nuevo disco muy pronto. Por lo menos ya está a la mitad. Es un poco similar”.

Al trabajar el material para su nuevo disco, el dueto generó más canciones de las que quisieron compartir, algo que les da pie para tener un siguiente álbum más pronto: “Hace un año estábamos terminando muchos tracks para este álbum, teníamos unas 12 canciones y todavía muchas ideas. Tomamos la decisión de dividir en el material en dos discos. Quisimos un disco corto, también, que esté en sincronía con lo que pensamos de la música actualmente. Para nosotros los discos compactos están muertos, y venimos de los ochenta, cuando la gente hacía viniles y no existían los discos compactos. El formato era de 45 minutos máximo, con buena calidad. Quisimos trabajar en ese formato, no que parezca un álbum doble. Que sea un disco así también es importante: necesita tener sentido. Ahora parece que el único sentido de los discos es porque están en streaming juntos”.

ASISTE

GusGus en el Corona Capital Guadalajara

D: Sábado de 7 abril

L: Foro Alterno

P: Boletos en taquilla y por Ticketmaster $980 pesos entrada general; $2,230 pesos en zona VIP