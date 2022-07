Guns N’ Roses: La obra maestra "Appetite For Destruction" cumple 35 años

Venerado por sus incontables legiones de fanáticos y respetado por algunos de los críticos musicales menos complacientes de su época, el famoso álbum "Appetite For Destruction"(1987), de Guns N’ Roses, ha soportado la prueba del tiempo como una de las producciones más emblemáticas del rock de todos los tiempos, y este jueves 21 de julio se cumplió el 35 aniversario de su publicación.

"Appetite for Destruction" vendió más de 15 millones de unidades tan sólo en los Estados Unidos, convirtiéndose en el disco debut más exitosos de todos los tiempos; fue un disco que reunía el sonido del punk crudo y el artístico lirismo de sus letras que hacían un puente entre el rock comercial de los ochenta y la música alternativa de la década que venía, algo que posibilitó que Guns N’ Roses reinara los siguientes cuatro años como la banda más grande del mundo.

No se trata solamente de enlistar los temas esenciales de un disco que se volvió legendario, desde la exitosa "Sweet Child O’ Mine" hasta la rudeza original de "Welcome To The Jungle" o la melódica estridencia de "Paradise City"; estas canciones consiguieron permanecer intactas a través de las nuevas oleadas musicales y lograron conquistar a nuevas audiencias mientras permanecían en los corazones de los fieles seguidores de la banda.

Una forma de celebrar

Quizá lo mejor que podría pasarle a un fanático de hueso colorado de la banda sería hacerse con la caja "Locked N Loaded Edition" de "Appetite For Destruction", considerada como el verdadero Santo Grial de Guns N’ Roses; pues incluye la Edición "Super Deluxe" con 4 CD del álbum, recién remasterizado (y por primera vez), a lo que se suman B-sides y EPs recientemente remasterizados.

Por otra parte, la caja contiene asimismo las grabaciones inéditas de "Sound City Session N’ More" de 1986; un disco de audio Blu-ray con el álbum, bonus tracks y videos musicales en un nuevo sonido envolvente 5.1, junto con el video musical descubierto de "It's So Easy", que se filmó originalmente en 1989 pero jamás fue lanzado.

A esto se agrega un libro de tapa dura de 96 páginas que muestra fotografías inéditas del archivo personal de Axl Rose y una gran cantidad de recuerdos.

Además, incluye coleccionables de alta calidad, siete discos de vinilo para audiófilos de 180 g y 12 pulgadas, siete sencillos de 7 pulgadas en vinilo amarillo, una docena de litografías que visualizan cada canción del disco, 5 piezas de metal fundidas a mano personalizadas, anillos con forma de calavera de la banda, 5 prendedores de solapa con cara de calavera de banda hechos a mano, botones, parches, réplicas de boletos de conciertos y folletos de conciertos, 5 púas de guitarra de metal con la firma estampada, una alfombrilla para tocadiscos, carteles de pared, réplica '85/'86 cartel de los días del club, una litografía de pintura de Robert Williams, litografías de bandas nunca antes vistas, un certificado de autenticidad numerado y más.

