Guillermo del Toro pide no limitarse a escribir para niños

Guillermo del Toro se le quedó viendo a la cineasta Karla Castañeda y le lanzó la idea: "si te limitas a un público infantil olvídalo, te vas a estampar, no vas a pasar la pared, no vas a brincarla, no escribes para niños, sino también para adultos".

Eso la liberó. La realizadora de "Jacinta" y "La noria", especialista en Stop Motion, técnica que consiste en fotografiar figura para darles movimiento, estaba algo preocupada con el guión que estaba trabajando y le producirá el ganador del Oscar.

"Me dijo: un corto es distinto a un largo, un corto lo verán tres, cuatro, cinco personas, un largo es otra cosa; escribe lo que sientas en ese momento y quieras sacar; eso me liberó, me dio toda la libertad posible cuando comenzamos a escribir", recuerda Castañeda.

Desde hace más de un año comenzaron a trabajar juntos y ella ya terminó una parte que le envió al director de "La forma del agua" y "El laberinto del fauno", de quien espera anotaciones.

El proyecto aún no tiene título, pero la tapatía adelanta que tendrá seres fantásticos.

"En una conferencia dijo que le llamaba mucho la atención la vejez y la infancia, por eso creo le gustaron mis cortos, yo también tengo eso; tenemos gustos muy similares", destaca.

Por ahora Castañeda se encuentra laborando como diseñadora de producción de "Pinocho", la nueva cinta de animación de Del Toro. No puede hablar mucho del proyecto, pero desde hace meses lo comenzó.

"Tengo todos los Pinochos habidos y por haber, tengo todo mi libro (de trabajo) un montón de ellos; como él ha dicho, va a ser un Pinocho muy oscuro, situada en una época musoliniana de Italia, pero también es un proyecto muy bonito", indica.

El sábado Castañeda participará en un encuentro virtual de animadores en el marco de la Comic Con de San Diego, donde también estarán, entre otros, René Castillo (Hasta los huesos), Sofía Carrillo (La casa triste) y Rita Basulto (El octavo día de la creación).

