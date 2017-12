Guadalajara es “territorio Bautista”

En su última visita a Guadalajara, Mario Bautista afirmó que esta ciudad es “territorio Bautista, siempre trae buena energía estar aquí. Me encanta convivir con mis bellas niñas tapatías”. En entrevista recuerda su primera vez en dicho recinto: “Este escenario es el primero que pisé en mi vida —Auditorio Telmex—. Es muy curioso este hecho porque me marcaron para decirme que vendría Austin Mahone a México, y estaban buscando quién le abriría el concierto, y me preguntaron si quería ser yo, yo pensé ‘nunca me he subido a un escenario, espera, y menos ante nueve mil personas’; entonces, para mí fue un reto muy grande, pero no dudé en aceptarlo, al momento dije “sí, hagámoslo”, porque me gustan los retos y superarlos, me emocionó mucho, sentí que era lo correcto, y así fue, me sentí orgulloso al hacerlo”.

Actualmente, Bautista se encuentra promoviendo su más reciente sencillo “Regálame”, producido junto con Andrés Torres y Mauricio Rengifo “el Dandee”, mismos que produjeron la exitosa canción “Despacito”. Con este sencillo, Bautista ha puesto a bailar a toda América Latina.

“Estoy muy feliz de cómo lo está recibiendo la gente; no sólo en México, sino también en el resto de Latinoamérica. He recibido muchos mensajes al respecto, me han mandado videos, como unas chavas en Argentina bailando con esta canción, en Chile también. Es un cambio muy bonito, es algo único, el hecho de poder plasmar una idea en una canción y después ver cómo las demás personas la cantan, la bailan y la disfrutan es increíble, me siento muy bien”.

Labor humanitaria

Aunque uno de los objetivos de Bautista es hacer pasar un buen rato a las personas a través de su música, éste señala que también le interesa llegar al corazón de cada uno de sus seguidores: “Yo siento que el ser humano que más trasciende en esta vida es el que ayuda a otras personas; entonces, mi finalidad con la música va con esta idea, yo quiero compartir un buen mensaje; quiero regresarle al público un poco de todo lo que me han dado, esto siempre lo tengo presente, desde que me levanto hasta que me acuesto, por eso me la vivo en las redes sociales poniendo mensajitos, consejos, tips, cosas que yo siento que le puede ayudar y sumar a una persona”.

Para lograr dicho objetivo, Bautista se está planteando escribir un libro, aunque todavía no hay nada seguro pues no ha firmado algún contrato al respecto; sin embargo, sí está hablándolo con diversas editoriales, ya que su público se lo pide y él, poco a poco, va escribiendo.

“Yo, de repente, en las noches cuando se me ocurre algo para el libro, lo escribo… Aunque no quiero que sea un libro para que la gente lea y ya, sino que te cambie la vida, que al leerlo se modifique la ruta porque quiero dar esa consciencia que tal vez no se tenía sobre ciertas cosas, y así sumarle yo algo a la vida de otros”.

