Grupo coreano revive en español tema de Luis Miguel

El grupo de k-pop Super Junior lanzó el videoclip de "Ahora te puedes marchar", corte musical que es un "remake" del éxito del afamado cantante Luis Miguel, y el cual se desprende del álbum más reciente de la banda surcoreana "One more time". Tras lanzar los sencillos "One more time", al lado del trío mexicano Reik, y "Lo siento", en colaboración con la dominicana Leslie Grace, la agrupación vuelve a sorprender a sus seguidores con una reproducción del tema de "El Sol" y que interpreta totalmente en español.

El videoclip muestra a la agrupación disfrazada con chamarras de cuero y pelucas, mientras recrea una las escenas del video original del cantante mexicano acompañadas de un grupo de bailarines que reviven la coreografía y la moda de los años 80.

De esta forma Super Junior se convirtió en el primer grupo sudcoreano en lanzar un tema y videoclip en español, además de rendir tributo a uno de los cantantes latinos más reconocidos a nivel mundial. La agrupación ha incursionado con su música al cantar en coreano, inglés y español.

Actualmente está a punto de concluir su "tour" mundial "Super Show 7" con dos conciertos en Corea del Sur. Super Junior está integrado por Leeteuk, Donghae, Eunhyuk, Siwon, Heechul, Shindong, Ryeowook, Yesung, Kyuhyun, Sungmin y Kangin.

"Ahora te puedes marchar" está disponible en las plataformas digitales de música.

LS