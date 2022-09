El día de ayer 25 de septiembre, Grupo Firme estuvo presente en el Zócalo de la Ciudad de México llevando a cabo su show para todos los ciudadanos, logrando registrar un nuevo récord con más asistentes en un concierto en la Plaza de la Constitución, superando a Shakira y el mismo Vicente Fernández.

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que fueron alrededor de 280 mil personas las que estuvieron presentes en el Zócalo, mencionando que le dio gusto ver a tanta gente.

"Vi el concierto, me asomé por la ventana; cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz, eso sí, algunos desmayados porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso, mucho gusto", dijo el Presidente.

Tras las declaraciones, Grupo Firme compartió un video en su cuenta de Instagram, en el cual se puede apreciar una increíble toma aérea con un dron de toda la explanada del Zócalo y calles de sus alrededores, esto mientras se escucha de fondo el tema "El Mundo a Tus Pies" y el vocalista Eduin Caz la intérpreta.

Además acompañaron la publicación con un mensaje en el cual afirmaron que reunieron más de 300 mil personas al concierto, esto contando las calles alternas en las cuales pusieron pantallas gigantes para que nadie se quedara sin ver el concierto.

"Verificado. Yaaa supérame. Ya lo dijo el señor presidente. Mas de 300,000 reunidos Contando los de las calles alternas que también les pusimos sonido y pantallas", se puede leer en la publicación.

TAMBIÉN LEE: Por esta razón bomberos rociaron agua sobre asistentes al concierto de Grupo Firme

MF