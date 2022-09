Luego de que el día de ayer Grupo Firme llenó el Estadio Akron en Guadalajara para ofrecer su show a miles de tapatíos, la agrupación musical ya se encuentra en CDMX para presentar su concierto en el Zócalo capitalino este domingo, donde desde muy temprano comenzaron a realizarse todas las pruebas de sonido.

"Ya estamos aquí familia", publicó un mensaje Grupo Firme a través de sus redes sociales, en la cual se puede apreciar que miles de personas ya están en el lugar esperando que comience el concierto.

Dicho concierto dará comienzo a las 20:00 horas, sin embargo lo que no se sabe y ha generado algo de inquietud es acerca de las canciones que interpretará Eduin Caz, vocalista de la banda mexicana.

Sin lugar a dudas los temas que no podrán faltar son "Ya supérame", "En tu perra vida" y el "El tóxico", pues además de darles fama se han convertido en los favoritos del público; sin embargo, hay una canción que estará fuera del repertorio y se trata de "Ni el dinero ni nada", una melodía muy emotiva pero que tiene una gran carga sentimental para Caz que hace que, simplemente, le sea imposible interpretarla.

El resto del setlist, de acuerdo a otras de sus presentaciones, podría estar integrado por: "El amor no fue pa’ mi" , "Pa’ todo el año", "Juro por Dios", "Pídeme", "El Sol no regresa", "La Tusa", "Hasta la miel amarga", "El roto", "Cada vez te extraño más", "Hay que pistear", "Yo ya no vuelvo contigo", "Amor soñado", "Yo ya no vuelvo contigo", "El güero", "Lujos y secretos", "Yo sé que te acordarás", "Tragos amargos y "Gracias", además de que también se esperan algunas sorpresas.

Fans se brincan los filtros de seguridad

Para el público, el show de Grupo Firme es uno de los más esperados en los últimos meses, por lo que no sorprendió que la convocatoria superara las expectativas hasta del gobierno capitalino, organizadores del concierto.

Desde hace un par de días, fans de la banda decidieron ir a formarse a los alrededores del Zócalo para garantizar su lugar en primerísima fila del evento. Sin embargo, esta mañana las cosas se salieron de control luego de que un rumor empezara a circular entre los fans en el que se decía que se abriría una entrada alterna, lo que ocasionó el descontento de muchos, quienes sin pensarlo dos veces decidieron saltarse las vallas de seguridad, ocasionando una estampida humana.

Al ser un evento familiar, también se encontraban niños y personas de la tercera edad que sufrieron las consecuencias. Hasta el momento se reporta una persona lesionada y algunas más con golpes leves.

Se espera que el lugar llegue a su máxima capacidad en lugar de horas y que Grupo Firme se una a la lista de bandas que han impuesto récords de asistencia en este importante escenario.

