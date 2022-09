Tras el concierto de Grupo Firme que se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, el vocalista de la banda, Eduin Caz, decidió hablar sobre las críticas que hubo en las redes sociales por parte de varios usuarios, quienes denominaron "nacos" tanto a la agrupación como a las personas que acudieron al concierto.

Fue el domingo pasado cuando Grupo Firme logró abarrotar por completo la Plaza de la Constitución y todas las calles de su alrededor para que los fans pudieran escuchar sus mejores temas.

A pesar de que el acceso fue totalmente gratis, algunas personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por parte del servicio médico, esto debido a la falta de hidratación y descompensación, sin embargo eso no evitó que fuera un éxito total.

Un día después de gran espectáculo, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno de la CDMX informaron que la asistencia logró superar el récord de otros conciertos que anteriormente se han organizado en el Zócalo, pues más 280 mil personas asistieron para ver al grupo regional mexicano, además de que más de 800 mil usuarios en internet vieron el show en sus dispositivos móviles, esto de acuerdo con las cifras proporcionadas por Martí Batres.

Sin embargo hubo algunos mexicanos que no estuvieron contentos con el concierto de Grupo Firme, pues través de las redes sociales mencionaron que utilizaron sus impuestos para realizar el concierto en el Zócalo, además de que también se lanzaron contra la agrupación y sus fans, indicando que la música es para "nacos"

Pero estos comentarios no se detuvieron luego del domingo, sino que se intensificaron y los tuits entre los fans de Grupo Firme y quienes no acudieron al concierto se convirtieron en una batalla dentro de las redes sociales, pues no sólo se utilizó la denominación "naco" para señalar a las y los asistentes al concierto, ya que también fueron criticadas las personas que hablaron mal de la agrupación por realizar comentarios clasistas.

¿Qué opina Eduin Caz de los comentarios clasistas contra Grupo Firme?

Fue esta situación la que llevó a Eduin Caz, líder de la banda, a pronunciarse públicamente, pues en una historia de Instagram confesó que se sentía "bajoneado", pese a que habían batido un récord de asistencia durante el concierto, ya que no comprendía por qué estaban recibiendo tanto "hate", sobre todo, cuando las críticas y señalamientos provenían de mexicanos como él y los integrantes de la agrupación.

"Me siento como triste y desilusionado porque uno es buena persona, no es malo, y todo lo que hago, lo hago de buena fe. Casi la mayoría que tiraron pues son mexicanos, ¿Qué pedo?, ¿Qué les duele", dijo en un video que grabó, donde puede apreciarse que se encuentra entrenando en el gimnasio.

MF