Gruperos vs leyendas del futbol

Descansar por un momento los micrófonos fue el cometido de la Ke Buena, la estación radiofónica tapatía que la noche del pasado miércoles concretó su primer encuentro futbolero de la mano de algunos de los exponentes del regional mexicano más importantes del momento que, en mancuerna con leyendas del balompié nacional, echaron una “cascarita” a beneficio de los niños jaliscienses.

El partido amistoso gestionado por la Ke Buena desde hace ocho meses, tuvo a las instalaciones de la Unidad Deportiva Mariano Otero, casa del Club Cafessa, como punto de reunión para congregar a figuras como Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Calibre 50 y a la Arrolladora Banda El Limón, entre otros, como protagonistas de un partido compartido con ex jugadores como Reynaldo Navia, Manolo Martínez, “El Venado” Medina y Juan Carlos “El Cheto” Leaño, quienes recordaron sus años de gloria ante la mirada del público que abarrotó el complejo deportivo ubicado en Tlajomulco y donó un juguete para que el próximo Día del Niño sean entregados en zonas de escasos recursos en colaboración con diversas instituciones.

Humberto Ferre, director de la Ke Buena, agradeció la colaboración de las estrellas musicales y deportivas que de manera gratuita brindaron un espectáculo divertido y diferente a lo que la estación acostumbra con sus conciertos masivos.

Javier “El Zully” Ledesma (de playera azul) festeja junto con el cantante Alfredo Olivas. EL INFORMADOR/F. Atilano

Aunque el encuentro terminó en empate –cinco a cinco-, durante más de una hora los aficionados descubrieron las habilidades deportivas de Julión Álvarez y Alfredito Olivas, quienes robaron cámara ante sus apasionados movimientos e intentos de gol. Para sorpresa de muchos, el cantante de “Terrenal” dejó en claro desde los primeros minutos del encuentro que lograr un gol de “chilena” ayudaría a su equipo de camiseta verde a conseguir el triunfo.

Aunque Julión no logró llevar el balón a la portería, su colega, Alfredito Olivas, figuró como uno de los héroes de la noche al cobrar un penal a favor de su equipo.

Humberto Ferre puntualizó que la Ke Buena tomará la buena respuesta del partido para hacer del evento una reunión que anualmente convoque a más famosos y futbolistas para convivir con el público más allá de la música y encausar los esfuerzos nuevamente a una buena causa.

Julión Álvarez, en el suelo, dando lo mejor de su esfuerzo físico. EL INFORMADOR/F. Atilano

Pasión futbolera

Pese a que la agenda musical de Alfredo Olivas está totalmente llena de presentaciones en la Feria de Tepatitlán, en Jalisco, el cantautor destacó la oportunidad de sumarse a eventos de corte deportivo, para convivir con sus fans de otra manera y disfrutar del gremio artístico fuera de los escenarios.

“Desde que me invitaron se me hizo una buena idea, el futbol no se me da del todo bien pero le echo muchas ganas, soy Chiva de corazón. Estoy a la espera de otros conciertos en Tepatitlán y voy de gira a Estados Unidos; estoy trabajando en nuevo material y tratando de tener un poco de tiempo para todo”, comenta en entrevista previa al partido.

Leyendas del futbol. Alberto ‘El Venado’ Medina, Benjamín Galindo y Matías Vuoso. EL INFORMADOR/F. Atilano

Olivas hizo hincapié en que convivencias con otros artistas en foros diferentes como una cancha de futbol ayudan a fortalecer el apoyo entre los cantantes y dar paso a proyectos que pueden surgir sin presiones ni agendas de por medio, pues muchos como él son aficionados al futbol y en sus rutinas no tienen tiempo de disfrutar de los deportes libremente.

“Convivir con ex jugadores y colegas es lo más bonito. Ahora conocí a cracks que siempre he admirado, que me estrecharon la mano, y me dieron pases como la leyenda, Benjamín Galindo. Con los colegas músicos y artistas en eventos como estos surgen duetos, giras, cosas positivas”, finaliza.