“Green Book” triunfa sobre "Roma" en los premios del Sindicato de Productores

La película "Green book", dirigida por Peter Farrell, obtuvo el galardón Darryl F. Zanuck a la Mejor Producción en los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA, por sus siglas en inglés).

El filme, protagonizado por Mahershala Ali y Viggo Mortensen, se impuso en esa categoría en la que también compitieron “Roma”, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, así como “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “Crazy Rich Asians”, “The Favourite", “A Quiet Place”, “A Star is Born” y “Vice”.

Por otro lado, la película “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ganó el premio a la Mejor Película Animada y “Won't You Be My Neighbor?” obtuvo el reconocimiento como el Mejor Documental.

En la gala, que se llevó a cabo el sábado en el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, California, el filme “The Americans” se convirtió en la ganadora en la categoría de Mejor Serie Dramática y “The Marvelous Mrs. Maisel” obtuvo el premio a la Mejor Serie de Comedia.

Lista de ganadores:

- Mejor Productor en Largometraje: “Green Book”

- Mejor Productor de Filme animado: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”

- Mejor Productor en Serie de Televisión de Comedia: “The Marvelous Mrs. Maisel” (temporada 2)

- Mejor Productor en Serie Limitada: “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” (temporada 2)

-Mejor Productor en Película o Serie de Streaming: “Fahrenheit 451”

- Mejor Productor en Televisión de No Ficción: “Anthony Bourdain: Parts Unknown” (temporada 11, temporada 12)

- Mejor Productor de Entretenimiento en Vivo: “Last Week Tonight with John Oliver” (temporada 5)

- Mejor Productor de Juegos y Televisión de Competencia: “RuPaul’s Drag Race” (temporada 10)

- Mejor Productor en Programa en Formato Corto: “Comedians in Cars Getting Coffee” (temporada 5)

- Mejor Programa de Deportes: “Being Serena”, Season 1

- Mejor Productor en Programa Infantil: “Sesame Street” (temporada 48)

- Mejor Productor de Documental: “Won’t You Be My Neighbor?”

